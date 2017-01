AOL compra Huffington Post e Michael Arrington promete novela…

A AOL (America On Line) anunciou ontem a aquisição de uma das maiores referências de media digital norte americanas, o The Huffington Post por 315 milhões de dólares (300 milhões em dinheiro e 15 milhões em acções da AOL).

Com esta aquisição, a fundadora do The Huffington Post, Arianna Huffington, assume o cargo de presidente da nova empresa de conteúdos da AOL que terá o nome de Huffington Post Media Group e passará a integrar todos os sites de conteúdos da AOL onde se incluem Engadget, TechCrunch, Moviefone, MapQuest, Black Voices, PopEater, AOL Music, AOL Latino, AutoBlog, Patch, StyleList, entre outros.

Em Setembro do ano passado, a AOL adquiriu (por cerca de 30 milhões de dólares) o blog Techcrunch, fundado por Michael Arrington.

Tim Amstrong, CEO da AOL, não percebeu que poderia estar a comprar também uma enorme dor de cabeça que pode durar mais três anos (pelo contrato de venda).

Michael Arrington é um grande conhecedor das indústrias de Media, Entretenimento, Tecnologia e Telecomunicações, mas é também conhecido pela sua frontalidade e polémica. Em 2008, foi considerado, pela revista TIME, uma das pessoas mais influentes do mundo. E como a própria Arianna Huffington (a sua nova chefe) o descreveu para a TIME, Arrington é conhecido em Silicon Valley como “Tony Soprano – como um homem sempre à beira de perder a calma”🙂

Em Janeiro, Arrington abriu hostilidades com o blog Engadget que também pertence ao AOL. E assim, nasceu no AOL um problema chamado Michael Arrington🙂

Agora, com a compra do Huffington Post o “mote” está dado…

O TechCrunch, não apenas noticiou a compra do Huffington Post pela AOL com o tom provocador que lhe é característico, informando os seus leitores que o domínio do TechCrunch iria mudar para HuffingtonCrunch.com, e que o Engadget passaria a ser a “secção de humor”🙂

Wow – things are sure moving fast tonight. Following this evening’s big news, we’re hearing from multiple sources that, effective tomorrow morning, TechCrunch.com will be renamedHuffingtonCrunch.com. Please update your bookmarks.

For those who missed it, the change is the result of AOL’s acquisition of the Huffington Post and Arianna Huffington’s appointment as Editor In Chief of the entire Internet AOL.

According to the same sources, TechCrunch isn’t the only AOL property to be affected by the Huffington acquisition. We understand that, also from tomorrow, Popeater.com will be renamed “GOPeater.com”, PoliticsDaily will become “PoliticsDailyKos” and Mapquest will be rebranded as “Keith Olbermann’s BEST MAPQUEST IN THE WORLD”

Oh, and “Huffington Post Comedy” will now be called “Engadget”.