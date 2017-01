Jeff Bezos compra The Washington Post [Video]

O fundador e CEO da Amazon, Jeff Bezos adquiriu através do seu fundo de investimento pessoal – Bezos Expeditions o jornal The Washington Post por 250 milhões de dólares.

É o segundo investimento de Bezos na área dos Media, em Abril passado investiu 5 milhões de dólares no site Business Insider.

Na comunicação aos colaboradores do The Washington Post, Jeff Bezos refere que:

(…) Os valores do The Washington Post não precisam de mudar.

A Internet está a transformar quase todas as variáveis do modelo de negócio dos Media.(…)

Precisamos de ser criativos, o que significa testar (estes novos caminhos) garantindo os pontos de contato com os nossos leitores entendendo o que eles querem. (…)

Estou muito optimista com as oportunidades criativas deste negócio.



Será que Jeff Bezos conseguirá criar dirrupção no negócio dos Media como fez no retalho através da Amazon?



