Apple compra Beats Electronics por 3 mil milhões de dólares [VIDEO]

ATUALIZAÇÃO (28/Maio/2014): APPLE confirma aquisição da Beats Electronics por 3 mil milhões de dólares.

Em entrevista ao blog re/code o CEO da Apple Tim Cook e o fundador Jimmy Iovine explicam os motivos desta aquisição.

Comentário na Edição das 12, do Económico TV (2 Junho 2014):

Assim, confirma-se o rumor que adiantei a 12 de Maio, de que a negociação estava em curso.

12 MAIO 2014

RUMOR: Apple pode comprar Beats Electronics por 3,2 mil milhões de dólares

O rumor de que a Apple pode estar a avaliar a compra da Beats Electronics surgiu no Financial Times, apanhou tudo e todos de surpresa em particular os analistas de mercado e fundos de investimento… que normalmente muita dificuldade em entender as indústrias de Media & Entretenimento e a sua cada vez maior importância para as empresas de Tecnologia.

Por exemplo, o analista Scott Criag da Merrill Lynch referiu que Apple’s acquisition of Beats for $3.2 billion is “expensive” and “out of character”, while maintaining a “neutral” rating on the stock.

Outros e exemplos, de análises e confusões sobre esta possível compra -clique aqui.

A Apple sempre se destacou pelo cruzamento entre Tecnologia e Media (Arte e Cultura).

Se o negócio se concretizar a Apple estará a adquirir, não apenas uma empresa que faturou em 2013 cerca de 1,5 mil milhões de dólares e que tudo indica é rentável, mas “5 peças” que encaixarão perfeitamente na estratégia e posicionamento atual e futuro da Apple (cada vez mais próxima dos Media).

Comentário na Edição das 12, do Económico TV (12 Maio 2014):

As “peças do puzzle” são:

1) TALENTO

Os fundadores da Beats Electronics, Jimmy Iovine e Dr Dre, são referências na indústria da música e cinema. Entendem do negócio dos Media e conhecem por dentro toda a indústria e as suas comunidades.

Para além disso, ambos são “amigos” da Apple. Jimmy Iovine terá sido um dos facilitador inicial no licenciamento e acordos de distribuição de músicas no iTunes da Apple.

E Dr Dre foi o músico escolhido por Steve Jobs para interagir em direto na apresentação do iTunes.

Dr Dre na apresentação da Apple com Steve Jobs

Jimmy Iovine em entrevista na conferência AllThingsD:Dive in Media, onde refere o apoio à Apple e a Steve Jobs para o lançamento do iTunes

2) HEADPHONES E ACESSÓRIOS DE MÚSICA (Colunas de som)

A Apple aprecia qualidade, design e posicionamento premium. A Beats Electronics têm 40% de quota de mercado do negócio de headphones e 60% de quota de mercado de headphones com valor superior a 100 dólares.

3) BEATS AUDIO

O sistema de som Beats Audio, têm qualidade e está a ser utilizado como fator diferenciador nos smartphones da HTC, nos computadores da HP e nos automóveis da Chrysler, Dodge e Fiat.

A Apple pode integrar este sistema de som nos seus dispositivos e complementar a oferta CarPlay (sistema multimédia para automóveis), com sistema de som.

4) BEATS MUSIC

O serviço de streaming online da Beats Electronics pode melhorar e acrescentar valor ao iTunes Radio. Que se diferencia pela junção de algoritmos de gestão e escolha de música com o conhecimento de especialistas em música e rádio.

Potenciando a audiência aos 800 milhões de utilizadores registados no iTunes, mas também noutros sistemas (Android, Windows, etc.) e consequentemente o negócio da publicidade do iAd na Rádio, TV e mobile.

5) ENTRETENIMENTO / CONCERTOS AO VIVO

A BEATS MUSIC realizou no passado mês de Abril aquele que parece ser o primeiro concerto de um novo negócio.

A maratona de 24 horas de música Hip-Hop: THE LIVE 90´s HIP HOP PLAYLIST, que juntou os melhores do Hip Hop.

A Apple desde 2007, que realiza também o festival iTunes Festival em Londres e este ano também nos Estados Unidos, em Austin no Texas. Atividade que pode ser alargada e fortemente potenciada pela equipa da BEATS ELECTRONICS.

TEASER: THE LIVE 90′S HIP HOP PLAYLIST

Se esta compra se concretizar, atualizará o ranking dos multi-millonários da FORBES, colocando Dr Dre como o primeiro multimilionário do Hip Hop.

Motivo para que Dr Dre e o seu amigo Tyrese Gibson (músico e ator) demonstrem a sua alegria.

Este video foi colocado por Tyrese Gibson no Facebook, mas retirado alguns minutos depois… possivelmente depois de algum telefonema da Apple 🙂

Espero que este “incidente” não tenha colocado em causa o negócio (a Apple não aprecia a comunicação antecipada das suas negociações), pois a acontecer poderá ser muito relevante para os setores da Tecnologia, Media e Entretenimento.