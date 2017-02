O estudo GAFAnomics® da FABERNOVEL, explica a coerência da história de 4 empresas (Google, Apple, Facebook e Amazon), aborda a trajetória de cada uma delas, descodifica as suas visões e os seus planos e as “engrenagens dos seus motores de crescimento” fora do comum.

22 anos, é a idade média das empresas Google, Apple, Facebook e Amazon. 22 anos de desenvolvimento desenfreado que se confundem com os anos em que a internet abalou as empresas, as nossas vidas, a nossa civilização.

Com mais de 300 mil milhões de dólares de receitas acumuladas, uma produtividade 3 vezes superior à média, e uma base de clientes equivalente a 50% da população online, os GAFA tornaram-se em menos de 20 anos, as 4 superpotências da nova economia. “Motor de pesquisa”, “e-commerce”, “smartphone”, “redes sociais” tornaram-se as palavras comuns do Século XXI que os GAFA acrescentaram ao dicionário do nosso quotidiano.

Mas por detrás deste abalo à utilização dos seus produtos e serviços, os GAFA transformaram em profundidade as regras estabelecidas sobre as estratégias de negócio: Eles ignoram os conceitos clássicos de mercado, concorrência, posicionamento ou produto, para lançar uma “revolução copérnica” nos negócios: a dos clientes no centro do universo.

Utilidade do estudo

GAFAnomics® propõe-vos ver e compreender as diversas indústrias através dos olhos dos GAFA, descodificar a forma como eles vêm o mundo e alinhar esta análise com novas estratégias, à velocidade do digital.

Este estudo permite:

– Identificar os fatores-chave do sucesso destes 4 fantásticos.

– Entender como desenvolver uma estratégia de negócio na “era dos GAFA”.

– Conceber um dashboard à medida e repensar o negócio a partir do cliente.

O framework GAFAnomics®

Convencidos que a melhor chave para a transformação digital é a compreensão do enquadramento estratégico dos GAFA, a FABERNOVEL finaliza o estudo com um Framework, uma grelha de leitura simplificada dos modelos económicos e das alavancas de criação de valor desta 4 empresas, aplicável a qualquer empresa, seja qual for a sua indústria.

Veja aqui o estudo:

Comentário de Nuno Ribeiro – Country Manager da FABERNOVEL ao estudo GAFAnomics no Económico TV: