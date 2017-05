Hyperloop: revolução nos transportes

“The people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do.” – Steve Jobs, cofundador da Apple

Elon Musk é considerado um dos maiores génios da atualidade e as suas empresas Tesla, SolarCity, SpaceX ou o sistema Hyperloop que projectou são a prova de que está num caminho sem retorno para mudar o mundo e revolucionar várias indústrias, em particular a dos transportes.

O conceito que Musk idealizou e popularizou, em 2013, para o desenvolvimento do Hyperloop, um sistema de transporte terrestre de alta velocidade (mais de mil quilómetros por hora através de estruturas tubulares estanques), está perto de se tornar uma realidade e de chegar à Europa e promete ser mais eficiente que aviões e comboios.

O Hyperloop integra sistemas de levitação magnética passiva, estando preparado para o aproveitamento de fontes de energias renováveis, e será composto por um conjunto de pequenas “cápsulas” que permitirão um serviço on-demand, no qual se poderá abandonar o transporte onde se desejar e viajar diretamente para a estação escolhida.

A Hyperloop One vai construir o primeiro sistema Hyperloop que irá fazer a ligação entre o Dubai e Abu Dhabi (cerca de 146 km de distância) em 12 minutos.

Quando Elon Musk apresentou conceito do Hyperloop (em 2013) focou-se no transporte de pessoas, mas a Hyperloop One quer rentabilizar o projecto com o transporte também de bens.

Sem medo de falhar para avançar depressa

Na Hyperloop One, por exemplo, os sistemas estão continuamente a ser construídos, testados e, eventualmente, reconstruídos, com vista à introdução de melhorias, sendo aplicada uma metodologia impulsionada por Elon Musk na SpaceX: aplicar princípios da engenharia de software, tais como iteração e exploração contínuas, ao hardware maciço – normalmente construído lentamente e em segurança, sem qualquer retrocesso.

“We build fast, adapt fast, and get a lot more data rather than wait and wait until one final build, which may or may not work.” – Josh Giegel, cofundador do Hyperloop One.

Os engenheiros da Hyperloop One estão a aperfeiçoar o plano original de Musk, que projectou a integração de células fotovoltaicas no topo das “carruagens”, de forma a fornecer energia em pontos de aceleração a cada 64 a 80 quilómetros e dar um empurrão magnético extra às “carruagens”.

SpaceX: aplicação de um sistema colaborativo

Em colaboração com a sua empresa SpaceX, Elon Musk lançou uma competição, destinada a estudantes e equipas de engenharia independentes, para a apresentação de propostas de design e desenvolvimento de um protótipo de cápsula. O objetivo passa por demonstrar a viabilidade técnica de vários conceitos do design deste meio de transporte e acelerar o processo desenvolvimento.