A Google reposicionou-se na área da mobilidade, com um novo enfoque: estabelecer parcerias com fabricantes de automóveis para testar a sua tecnologia de condução autónoma em serviços de ride-sharing, afastando-se (para já) da ideia de construção de um carro autoguiado.

Para além do serviço de boleias Waze Rider, são, cada vez mais, evidentes os sinais de que a empresa se prepara para lançar também um serviço de ride-sharing, com carros semi-autónomos, para competir com a Uber e outros serviços de ride-sharing. A Waymo (empresa que a Google criou para dar seguimento ao projeto ligado aos carros autoguiados) estará a planear um serviço de ride-sharing, em parceria com a Fiat Chrysler, utilizando minivans semi-autónomas Chrysler Pacifica, que começarão a ser testadas este mês.

Recentemente, a Google patenteou uma tecnologia que fornece um conjunto de sugestões de localização mais convenientes para apanhar, aguardar ou largar passageiros. Um sistema relevante uma vez que nem todas as localização são acessíveis/seguras para veículos autoguiados (zonas de construção, faixas destinadas a veículos de emergência, etc). No ano passado, patenteou também uma solução única para minimizar os ferimentos quando um carro autoguiado choca contra um peão (uma camada aderente colocada na frente do veículo à qual os peões ficam acoplados numa eventual colisão).

Venda de software: Nova fonte de receita

A Waymo está já a criar hardware próprio, tendo desenvolvido sensores compatíveis com o seu software para veículos autónomos, o que abre portas para uma nova fonte de receita para a empresa: a venda de um sistema abrangente que os fabricantes automóveis podem integrar nos futuros modelos. E, assim, entra num ciclo vicioso: melhorando o hardware, recolhe dados de qualidade para desenvolver o seu software, e, à medida que o seu software se torna mais sofisticado, facilita a optimização do hardware.

No entanto, à medida que for fazendo progressos tecnológicos no desenvolvimento dos seus sistemas para veículos autónomos, será mais fácil para a gigante tecnológica alavancar a infraestrutura existente e desenvolver veículos autoguiados.