A Condé Nast está a alargar e diversificar o seu modelo de negócio, tornando-se num player global de e-commerce com um novo site dedicado ao segmento de luxo, depois de fazer vários investimentos em startups na área da moda.

O grupo de Media está a apostar na personalização e em recomendações, com base em algoritmos de inteligência artificial, para mostrar aos utilizadores os conteúdos que lhes são relevantes.

Na nova realidade de globalização e digitalização, seja qual for a indústria, na Fabernovel acreditamos que vencerão os players que tiverem a maior capacidade de adaptação e rapidez de implementação de novas formas de gestão.

A Condé Nast (detentora de marcas como a Vogue, Vanity Fair, GQ, Glamour e Wired) é um bom exemplo de como um grupo de media está a alargar e diversificar o seu modelo de negócio, apostando no e-commerce como nova fonte de receitas. A empresa relançou, há alguns meses, o site “Style.com“, transformando-o num site de e-commerce, depois de investir em startups como a Farfetch, Monoqi, Rent the Runway, ReneSim e Vestiaire Collective para aumentar o seu QI na área digital em particular no e-commerce focado no segmento de luxo.

O novo modelo de negócio da empresa assenta num marketplace online, onde os produtos de diferentes marcas estão disponíveis. Tendo formado uma equipa especialmente dedicada à área de inteligência artificial, a Condé Nast está a apostar em recomendações, com base em algoritmos, de forma a mostrar aos utilizadores os conteúdos que lhes são relevantes.

Através da audiência de quase 300 milhões de leitores da Vogue, GQ, etc. – a integração entre editorial e e-commerce é já uma realidade, através de parcerias com marcas emblemáticas no mundo da moda, estrelas em ascensão e novos designers. Os leitores podem, ainda, fazer encomendas através do scan de imagens da versão impressa das revistas para uma aplicação que permite a compra.

“We are working on a very long-term project. We are building something that needs to be a sustainable business for decades. We wanted to make sure that we’d launch with something that makes sense. It’s been a process” – Franck Zayan, presidente do Style.com in BoF