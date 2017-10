Amazon está a preparar serviço de over-the-top TV?

A Amazon comprou os direitos de transmissão de 10 jogos da NFL por 50 milhões de dólares. Uma vez que os conteúdos desportivos têm o poder de “agarrar” os espectadores à TV em direto, será este o ponto de partida para um futuro serviço de over-the-top TV com conteúdos desportivos exclusivos?

O negócio poderá ser também uma grande oportunidade para impulsionar o seu negócio de publicidade, bem como atrair mais subscritores do programa Amazon Prime.

Os termos de distribuição deste negócio podem constituir ainda uma pista sobre como os conteúdos de desporto serão distribuídos no futuro: as ligas desportivos estão a tentar distribuir os seus jogos no maior número de canais digitais possível.

A Amazon comprou os direitos de transmissão de 10 jogos da NFL, por 50 milhões de dólares, que estarão acessíveis, exclusivamente, aos membros do programa Amazon Prime.

Com este acordo, a gigante de e-commerce pagou mais 40 milhões do que o Twitter (que perdeu, agora, os direitos de transmissão dos jogos da NFL). No entanto, há que destacar que a Amazon tem uma filosofia diferente de outras empresas tecnológicas e de Media, estando disposta a pagar mais por direitos de transmissão de TV se isso impulsionar a venda produtos através do programa Amazon Prime. E… tem sempre uma visão a longo prazo!

Este negócio poderá representar um catalisador das suas ambições na área dos conteúdos de desporto e de TV. Os jogos da NFL poderão aumentar o número de subscritores do Amazon Prime (estima-se que a Amazon tenha 66 milhões de membros Prime) e compensar os 50 milhões de dólares investidos na compra destes direitos. Além disso, este é mais um passo rumo à concretização do objetivo da gigante de e-commerce em tornar-se num distribuidor premium de conteúdos de desporto em direto.

Uma vez que os conteúdos desportivos se tornaram extremamente valiosos, dado que têm o poder de “agarrar” os espetadores à TV em direto, será este o ponto de partida da Amazon para a criação de um serviço de over-the-top TV, semelhante à YouTube ou DirectTV Now?

Seja como for, a nova oferta da Amazon permite à gigante diferenciar-se do Netflix, que, nos últimos anos, tem investido centenas de milhões na produção de conteúdos originais.

Outro dado importante é o facto dos jogos Sunday Night Football e da NBA serem passíveis de adquisição dentro de alguns anos, quando terminarem os contratos de exclusividade, sendo que Amazon, Apple ou Facebook são apontados como potenciais candidatos a vencer a “corrida” à aquisição destes conteúdos de elevado valor.

Alimentar o império escondido da publicidade

A cobertura que a Amazon vai fazer dos jogos da NFL incluirá a venda de anúncios, o que poderá também ser uma grande oportunidade para impulsionar o seu negócio de publicidade, que, como já aqui mencionámos, é um império escondido. Até porque as empresas tecnológicas têm alguma vantagem sob os Media tradicionais no que toca a algoritmos de publicidade em TV.

Os termos de distribuição neste negócio podem constituir ainda uma pista sobre como os conteúdos de desporto serão distribuídos no futuro. A Amazon não tem os direitos exclusivos de transmissão destes jogos, a CBS e a NBC vão fazer a distribuição em canais online; e Verizon aos seus subscritores wireless. Ou seja, as ligas desportivas parecem estar a tentar distribuir os direitos de transmissão dos seus jogos no maior número de canais digitais possível.