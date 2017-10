Amazon vai entrar na indústria farmacêutica?

A Amazon prepara-se para entrar no negócio de venda e distribuição de medicamentos.

A empresa está a criar uma equipa dedicada ao projeto e já começou a “testar” o serviço no Japão.

Ao que tudo indica, a Amazon está a definir uma estratégia para entrar na indústria farmacêutica, posionando-se como um vendedor online e distribuidor de medicamentos. A empresa terá contratado um diretor-geral para liderar uma equipa dedicada ao projeto e é possível que esteja a planear tornar-se num pharmacy benefits manager, uma vez que está a testar internamente este conceito com os seus colaboradores.

No Japão, por exemplo, a Amazon já expandiu o serviço de entregas Prime Now, passando a incluir a venda de medicamentos (com aprovação do farmacêutico) e de cosmética com o apoio de parceiros locais. A Amazon tem por hábito testar novas linhas de produtos em mercados internacionais, antes de entrar nos Estados Unidos.

A oferta da Amazon no seu marketplace já abrange alguns dos produtos vendidos pelas farmácias, mas a inclusão de medicamentos pode ser ainda mais lucrativa (entre 25 a 50 mil milhões de dólares). Esta pode ser uma oportunidade de entrada num mercado multi-milionário, pelo que não se trata tanto de uma questão de “se” a Amazon vai entrar neste negócio, mas, muito provavelmente, de “quando”.

É possível que a empresa comece a testar o serviço tendo como enfoque consumidores sem seguro ou com planos de saúde com franquias elevadas. Poderá vir a adotar um modelo de negócio em que opera como um intermediário que negocia descontos diretamente com fabricantes de medicamentos, tornando-se numa farmácia online licenciada.

A Amazon é uma empresa consumer-centric, perita em melhorar a experiência do utilizador. A gigante de e-commerce possui vantagens competitivas que a podem tornar num sério concorrente neste negócio: rapidez de entrega, conveniência e uma base massiva de clientes, que lhe conferem uma forte capacidade para aumentar a penetração no mercado de encomenda de medicamentos online.