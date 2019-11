Websummit 4 de Novembro

Subscreva o nosso podcast em:

O Web Summit é o maior evento de tecnologia europeu, que teve a primeira edição, em 2009, em Dublin, na Irlanda.

Desde 2016, a conferência passou a realizar-se em Lisboa, na Altice Arena & FIL, onde permanecerá pelo menos até 2028.

Em 2018, a Web Summit atingiu números recorde com cerca de 70 mil participantes de 159 países, mais de 1.200 oradores e mais de 1.800 startups.

Conferências que destacamos:

A partir das 17 horas, no Palco Central, da Altice Arena, algumas das startups mais promissoras de todo o mundo vão dar a conhecer os seus produtos e serviços entre as quais startups com ADN português, onde destacamos:

A Fyde, uma startup norte-americana de cibersegurança, fundada por José Luís Pereira e Luísa Lima. A Fyde desenvolveu um software para facilitar o acesso remoto e seguro a servidores empresariais. Tem escritório no Porto e, até Julho deste ano, já captou mais 5 milhões de euros.

A Barkyn, uma startup fundada por André Jordão, que criou um serviço de subscrição de comida para animais e que foi a única startup portuguesa a ser convidada pela Google para participar este ano no programa Startups Growth Lab, em Madrid.

A Stratio, uma startup de Coimbra, fundada por Rui Sales e Ricardo Margalho, que é especializada em inteligência artificial para antecipar avarias em veículos e, assim, minimizar custos de manutenção e reduz os tempos de imobilização para reparação.

A Tonic App, uma startup fundada por Daniela Seixas, que desenvolveu uma App que permite aos médicos comunicar entre si para acelerar diagnósticos e encontrar outros recursos úteis para o dia-a-dia, incluindo calculadoras médicas, pesquisa de fármacos e acesso a fluxogramas de diagnóstico e de tratamento.

A partir das 19 horas, também no Palco Central, a portuguesa Daniela Braga, fundadora da DefinedCrowd, uma empresa com sede nos EUA que criou uma plataforma que ajuda a acelerar o desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial, vai participar na talk “A two way street: Portugal & the tech world”.

E o último destaque para hoje, o debate sobre sustentabilidade “Saving the planet one drop at a time“, às 19h30, no Palco Central, onde vão participar três protagonistas do documentário Brave Blue World, que tem estreia marcada para este outono.