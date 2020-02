Por Patrícia Silva, Gestora de Comunicação e Marketing na FABERNOVEL Lisboa

Destaques GAFAnomics®, as notícias mais relevantes das empresas que lideram a nova economia, partilhadas pela equipa da FABERNOVEL.

Google lança App de vídeos inspiracionais de curta duração

A Google lançou a Tangi, uma aplicação de vídeos de curta duração centrados na tendência “do it yourself”.

O objetivo destes vídeos é que tenham uma vertente inspiracional, mostrando, por exemplo, truques rápidos de cozinha, de maquiagem ou para fazer pinturas.

A App inclui uma funcionalidade chamada “try it” que permite aos utilizadores partilhar fotografias das próprias recriações que fizeram, após ver os vídeos, para estimular a interação entre os membros da comunidade.

Os vídeos são produzidos apenas por parceiros da Google.

Para já, a App ainda não está disponível na Europa.

Spotify compra Ringer

O Spotify comprou a The Ringer, uma empresa de media que inclui uma rede de podcasts especializados na área de desporto e de cultura pop, que o CEO do Spotify classificou como a nova ESPN (um canal de televisão de desporto).

Com a aquisição, o serviço de streaming reforça o catálogo com podcasts com uma audiência de 100 milhões de downloads por mês.

Este é um investimento estratégico para o Spotify sustentar o crescimento desta área de negócio que, no último trimestre de 2019, apresentou um crescimento de 200%.

Em 2019, o Spotify já tinha feito outras duas aquisições muito relevantes: com a compra da Gimlet Media, uma produtora de podcasts, e da Anchor, uma plataforma que permite de forma simples criar podcasts e integrar a sua distribuição com as principais plataformas (Apple, Google, Spotify, etc.).



Tesla avalia abertura de mais uma gigafactory nos EUA

Elon Musk, o CEO da Tesla, abriu uma votação no Twitter para decidir se deve ou não abrir uma nova gigafactory, desta vez no Estado do Texas, nos Estados Unidos.

A eventual abertura de uma nova fábrica pode ajudar a Tesla a aumentar a produção e dar resposta à forte procura pelos carros elétricos da marca.

Este ano, a Tesla espera vender, pelo menos, 500 mil carros, mais 35% do que em 2019.

Giga Texas? — Elon Musk (@elonmusk) February 5, 2020





YouTube gera receita de 15 mil milhões de dólares em publicidade

O YouTube gerou uma receita de 15 mil milhões de dólares em publicidade, em 2019, o que representa, 9% da receita global da Alphabet, a holding que detém a Google.

Esta é a primeira vez que a Alphabet divulga estes dados, desde que adquiriu o YouTube, em 2006, por 1,65 mil milhões de dólares.

Atualmente, o YouTube tem mais de 2 mil milhões de utilizadores por mês, que assistem, todos dos dias, a 250 milhões de horas de conteúdo vídeo.



Amazon reforça oferta de empréstimos às PME?

A Amazon está a avaliar a possibilidade dar mais opções de crédito a Pequenas e Médias Empresas que vendem no seu marketplace, através de uma parceria com o banco norte-americano Goldman Sachs.

A Amazon lançou, nos Estados Unidos, a plataforma de empréstimos Amazon Lending, em 2011, e, em 2017, divulgou que já tinha ultrapassado os 3 mil milhões de dólares em empréstimos concedidos.

Esta é mais uma forma de fortalecer a posição como fornecedor de serviços financeiros, que já inclui também a oferta de seguros, através do Amazon Protect.

GAFAnomics® [ga-fɑː-nom-iks], substantivo: Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.

Outros acrónimos de empresas que seguem estratégias GAFAnomics®:

NATU – Netflix, AirBnB, Tesla e UBER

BATX – Baidu, Alibaba, Tencent e Xiaomi (os GAFA chineses).

Durma descansado, os GAFA estão a trabalhar… possivelmente para transformar (disromper) a sua indústria.

ESTUDOS GAFAnomics®:

Slack, the future workplace

WeChat: The shape of the connected China

TESLA: Uploading the Future

GAFAnomics: Nova Economia, Novas Regras

GAFAnomics: 4 super poderes, na Network Economy

UBER: O vírus dos transportes

Amazon: O império escondido

Facebook: A startup perfeita

LinkedIn: A rede séria

