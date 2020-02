Por Patrícia Silva, Gestora de Comunicação e Marketing na FABERNOVEL Lisboa

Facebook lança App para documentar projetos e hobbies

A Facebook lançou um concorrente da plataforma social Pinterest. A Hobbi é uma nova aplicação que permite documentar e organizar, por temas, projetos pessoais e hobbies, incluindo jardinagem, culinária e decoração.

A ideia é poder registar os diferentes momentos, através de fotografias e vídeos, e acompanhar a evolução do projeto ao longo do tempo.

Este é mais um dos projetos experimentais, criado por uma equipa da Facebook que se dedica a testar novas ideias e a perceber a receptividade dos utilizadores.

Para já, a aplicação encontra-se disponível apenas em alguns países, incluindo nos Estados Unidos, em Espanha, na Colômbia, na Ucrânia e na Bélgica.



WhatsApp atinge 2 mil milhões de utilizadores

A aplicação WhatsApp ultrapassou os 2 mil milhões de utilizadores, o que significa que, só nos últimos dois anos, conquistou mais 500 milhões de utilizadores.

Quando foi comprada pela Facebook em 2014, a WhatsApp tinha 465 milhões de utilizadores e conquistava cerca de 1 milhão de novos utilizadores por mês. Foi esta fidelização e crescimento que justificou os 19 mil milhões de dólares pagos pela Facebook na aquisição, um valor que escandalizou alguns analistas de Wall Street, mas, hoje, não há dúvidas do potencial da WhatsApp.



Apple permite comprar produtos em realidade aumentada

Agora, a Apple permite pré-visualizar e comprar diretamente produtos em realidade aumentada através das Apps da Apple, incluindo o Safari, Mensagens e Notas. Esta é uma novidade da ferramenta “Quick Look”, da Apple, que permite apontar a câmara do iPhone ou do iPad para ver virtualmente, por exemplo, como é que fica um sofá na sala de estar.

Esta opção de compra dos produtos enquanto estão a ser pré-visualizados em realidade aumentada pode ser adicionada pelos retalhistas nas suas próprias aplicações para iOS e sites para melhorar a experiência de compra online.



Negócio cloud da Alibaba atinge receita recorde

Os serviços cloud da Alibaba atingiram uma receita recorde de 1,5 mil milhões de dólares no último trimestre de 2019, ou seja, um crescimento de 62% em relação ao mesmo trimestre de 2018.

A Alibaba Cloud é a líder de mercado na China e tem vindo a reforçar o seu posicionamento na Ásia, uma região onde só fica atrás da Amazon Web Services.

A nível mundial, a Alibaba detém uma quota de 5% do mercado de cloud, atrás da Microsoft, da Google, da IBM e da Amazon, que continua a ser a líder mundial de mercado com 33%.

