Por Sandra Lucas Ribeiro, COO na FABERNOVEL Lisboa

Destaques GAFAnomics®, as notícias mais relevantes das empresas que lideram a nova economia, partilhadas pela equipa da FABERNOVEL.

Subscreva o nosso podcast em:

Apple Podcasts | Spotify | Google Podcasts | TuneIn

Amazon abre supermercado automatizado

Depois de ter testado várias tecnologias em lojas muito pequenas, a Amazon vai abrir, em Seattle, o primeiro supermercado automatizado Amazon Go.

Neste conceito de loja sem caixa, o consumidor identifica-se à entrada com o smartphone, retira os artigos da prateleira, coloca-os no carrinho e pode sair.

Todo o mapeamento de movimentos na lojas é feito a partir de câmaras e sensores, que recorrem também a inteligência artificial para que os produtos sejam automaticamente debitados na conta do consumidor logo à saída da loja.

Depois de vários meses de testes em lojas pequenas, este conceito é, agora, aplicado numa escala maior, continuando a fornecer à Amazon, dados sobre o comportamento de compra em espaços físicos.

Amazon is opening a sized-up version of its cashier-free grocery store in the company's hometown of Seattle pic.twitter.com/PYpoSZSlo3 — QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) February 25, 2020

Waymo capta 2,25 mil milhões de dólares

A Waymo, a empresa de tecnologia para carros autoguiados da Alphabet, captou, pela primeira vez, financiamento externo no valor de 2,25 mil milhões de dólares.

Este investimento pode ser particularmente relevante para acelerar a expansão do serviço de táxis autoguiados Waymo One (por enquanto só opera nos EUA) e do novo serviço Waymo Via para a distribuição de produtos através de camiões autoguiados.



Snapchat lança ferramenta dedicada à saúde mental

O Snapchat está a testar uma nova ferramenta chamada “Here for You” dedicada à saúde mental.

A aplicação vai passar a mostrar conteúdos de especialistas que ajudam a lidar com crises emocionais, sempre que são feitas pesquisas sobre tópicos como ansiedade, depressão ou bullying, por exemplo.

Nos resultados das pesquisas vão ser apresentados vídeos, semelhantes aos posts que são feitos no snapchat, nos quais se pode clicar para saber mais sobre estes temas.



Grab vai reforçar investimento em serviços financeiros

A super aplicação do Sudeste Asiático Grab vai reforçar o investimento em serviços financeiros, depois de ter captado mais 856 milhões de dólares.

Os novos produtos financeiros vão ser desenvolvidos em parceria com as empresas que lideraram esta ronda de investimento, incluindo o maior banco japonês, o Mitsubishi UFJay Financial Group, e a TIS, uma empresa japonesa de soluções de IT.

Este investimento vai permitir à Grab alargar a oferta de seguros e crédito, como também melhorar a infraestrutura de pagamentos digitais no Sudeste Asiático e no Japão.



DoorDash vai entrar em bolsa

A DoorDash, o serviço de encomenda de refeições líder nos Estados Unidos, prepara-se para entrar em bolsa.

Desde que foi fundada em 2013, já captou mais de 2 mil milhões de dólares e, depois da última ronda de investimento, já foi avaliada em 13 mil milhões de dólares.

A DoorDash ainda não é rentável, estima-se que, em 2019, tenha tido um prejuízo de 450 milhões de dólares e uma receita entre os 900 milhões e os mil milhões de dólares.

GAFAnomics® [ga-fɑː-nom-iks], substantivo: Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.

Outros acrónimos de empresas que seguem estratégias GAFAnomics®:

NATU – Netflix, AirBnB, Tesla e UBER

BATX – Baidu, Alibaba, Tencent e Xiaomi (os GAFA chineses).

Durma descansado, os GAFA estão a trabalhar… possivelmente para transformar (disromper) a sua indústria.

ESTUDOS GAFAnomics®:

Slack, the future workplace

WeChat: The shape of the connected China

TESLA: Uploading the Future

GAFAnomics: Nova Economia, Novas Regras

GAFAnomics: 4 super poderes, na Network Economy

UBER: O vírus dos transportes

Amazon: O império escondido

Facebook: A startup perfeita

LinkedIn: A rede séria

Quer tornar a sua empresa numa empresa GAFAnomics® ?

Contacte a FABERNOVEL: