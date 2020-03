I.A. da DeepMind apoia investigação sobre coronavírus

Por Patrícia Silva, Gestora de Comunicação e Marketing na FABERNOVEL Lisboa

Destaques GAFAnomics®, as notícias mais relevantes das empresas que lideram a nova economia, partilhadas pela equipa da FABERNOVEL.

A inteligência artificial da DeepMind, uma unidade da Google, está a ser utilizada para aumentar o conhecimento dos investigadores sobre o COVID-19, a nova variante de vírus da família coronavírus.

Através de um sistema de deep learning, a empresa revelou previsões sobre a estrutura de proteínas associadas ao vírus que, de outra de forma, poderiam levar meses a identificar.

Os dados estão disponíveis publicamente e, por isso, qualquer investigador pode ter acesso.

Today we're sharing structure predictions for six proteins associated with the virus that causes COVID-19, generated by the most up-to-date version of our AlphaFold system. We hope this contributes to the research community’s understanding of the virus:https://t.co/jW0SIA2b1F pic.twitter.com/VelyywLsDu

— DeepMind (@DeepMind) March 5, 2020