Por Nuno Ribeiro, Portugal Country Manager da FABERNOVEL

Destaques GAFAnomics®, as notícias mais relevantes das empresas que lideram a nova economia, partilhadas pela equipa da FABERNOVEL.

Apple e Google unem-se para evitar propagação da Covid-19

Para evitar a propagação da Covid-19, a Apple e a Google vão ajudar a identificar potenciais infetados com a doença, através de um sistema de rastreio de contágio que irá integrar com as aplicações das autoridades de saúde.

Com o consentimento dos utilizadores e de forma anónima, através da conectividade por bluetooth vai ser guardado um histórico de todos os iPhones e smartphones com sistema operativo Android que estiveram próximos. Assim, sempre que alguém reportar um teste positivo, os restantes utilizadores são notificados que estiveram em contacto com uma pessoa infetada.

O serviço de saúde do Reino Unido foi um dos primeiros a anunciar que vai utilizar este sistema de rastreamento da Apple e da Google.

Apple lança sessões online Today at Apple (at Home)

A Today at Apple é uma iniciativa da Apple que permite a qualquer pessoa aprender sobre fotografia, programação, arte ou design em sessões gratuitas realizadas nas lojas da Apple em todo o mundo. Agora, estas sessões passaram a ser realizadas online.

No site que promove e divulga a agenda do Today at Apple, que mudou o nome para Today at Apple at Home, estão disponíveis tutoriais de curta duração sobre os vários temas.



Uber lança serviço de entrega de encomendas

Com a redução no transporte de passageiros, a Uber lançou em Portugal o Drop-Off, um novo serviço que permite às empresas de logística submeter pedidos para a entrega de encomendas a clientes.

Os CTT são um dos primeiros parceiros deste serviço e estão a ser avaliadas mais empresas para integrar a oferta do drop-off, como supermercados e mercearias.

Para já, os motoristas da Uber só fazem uma entrega por cada viagem, mas o objetivo é aumentar o volume com várias entregas na mesma rota.

Depois de Portugal, o serviço vai chegar brevemente a mais países.



Meituan reforça investimento em e-commerce

A Meituan, uma gigante chinesa de refeições on-demand, muito forte também noutros serviços online, está a aumentar significativamente a sua oferta.

Os utilizadores em cidades como Pequim, Xangai e Wuxi podem comprar, por exemplo, smartphones da Huawei e produtos de cosmética da Sephora e receber a encomenda num curto espaço de tempo.

Com este movimento estratégico, a empresa está a reforçar o seu posicionamento na área de e-commerce concorrendo diretamente com a JD e Alibaba.

GAFAnomics® [ga-fɑː-nom-iks], substantivo: Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.

Outros acrónimos de empresas que seguem estratégias GAFAnomics®:

NATU – Netflix, AirBnB, Tesla e UBER

BATX – Baidu, Alibaba, Tencent e Xiaomi (os GAFA chineses).

Durma descansado, os GAFA estão a trabalhar… possivelmente para transformar (disromper) a sua indústria.

