Facebook adquire quase 10% da empresa indiana Jio Platforms

A Facebook comprou uma participação de 9,99% do grupo indiano Jio Platforms por 5,7 mil milhões de dólares.

A Jio Platforms detém a maior operadora de telecomunicações na Índia e também um grande negócio de retalho online, a JioMart.

Para além deste investimento, a Facebook fechou uma parceria comercial para o WhatsApp na Índia, tendo como principal alvo as PME.

O objetivo é claramente promover transações comerciais através do WhatsApp, que tem já mais de 400 milhões de utilizadores na Índia, tornando a experiência de compra mais fácil e fluída, das grandes cidades às zonas rurais.



Netflix duplica lucro no 1º trimestre de 2020

A Netflix atingiu um lucro de 709 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2020, o dobro daquele que teve no mesmo período em 2019.

A receita foi de 5,8 mil milhões de dólares, um resultado que ficou acima das expectativas.

Este foi também o melhor trimestre de sempre em termos de crescimento do número de subscritores. A plataforma de streaming de vídeo somou mais 15 milhões e ultrapassando os 182 milhões de subscritores pagantes em todo o mundo.





Google prepara-se para lançar cartão de débito

A Google prepara-se para lançar um cartão de débito, físico e digital, em parceria com instituições financeiras americanas, incluindo a Citi e a Stanford Federal Credit Union.

Através de uma App e associando-se a uma conta bancária já existente, vai ser possível monitorizar todas as despesas com algum detalhe, como por exemplo, a localização no Google Maps das lojas onde foram feitas cada uma das compras.

Este novo cartão é uma oportunidade para aumentar o conhecimento da Google sobre os hábitos de compra dos consumidores e reforçar o posicionamento na área financeira.





Projeto Libra do Facebook vai incluir múltiplas moedas digitais

Para criar o sistema global de pagamentos digitais Libra, a Facebook anunciou que planeia vincular-se a várias moedas de países, incluindo o dólar e o euro.

A ideia é que possam ser utilizadas juntamente com a Libra Coin, que vai funcionar como uma multi-moeda de forma a permitir pagamentos e transferências instantâneas sem fronteiras.

O objetivo da Facebook e do consórcio de empresas associado a este projeto é lançar esta moeda digital ainda este ano, tendo já sido solicitada uma licença para operar.

GAFAnomics® [ga-fɑː-nom-iks], substantivo: Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.

Outros acrónimos de empresas que seguem estratégias GAFAnomics®:

NATU – Netflix, AirBnB, Tesla e UBER

BATX – Baidu, Alibaba, Tencent e Xiaomi (os GAFA chineses).

Durma descansado, os GAFA estão a trabalhar… possivelmente para transformar (disromper) a sua indústria.

