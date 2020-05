Por Sandra Lucas Ribeiro, COO na FABERNOVEL Lisboa

Destaques GAFAnomics®, as notícias mais relevantes das empresas que lideram a nova economia, partilhadas pela equipa da FABERNOVEL.

Balões da Loon vão distribuir acesso à Internet em Moçambique

A Loon, uma empresa da Alphabet, a holding que também detém a Google, vai utilizar os seus balões para distribuir acesso à Internet em Moçambique, através de uma parceria com a Vodacom.

Este é o segundo mercado no continente africano onde a Loon decide operar. Antes disso já tinha começado a fornecer acesso à Internet no Quénia, em parceria com a Telkom Kenya.

Em África, apenas 40% da população tem acesso à Internet e, por isso, aumentar a conectividade no continente é uma oportunidade para chegar a novos utilizadores e aumentar os negócios.



Facebook compra plataforma de GIFs Giphy

A Facebook comprou a plataforma de imagens animadas Giphy, por 400 milhões de dólares, e vai juntar os colaboradores da Giphy à equipa do Instagram.

O Giphy é um repositório de imagens, criadas por centenas de milhões de utilizadores, e que tem como principal fonte de receita o patrocínio de marcas.

Agora, fazendo parte do universo do Instagram, as receitas de publicidade podem subir significativamente. Por outro lado, pode também ser um cavalo de Tróia da Facebook, uma vez que a Giphy vai continuar a integrar outras plataformas, como o Twitter e o Slack.

Apple compra NextVR

A Apple adquiriu a NextVR, uma startup especializada na transmissão em direto de concertos e jogos desportivos, através de realidade virtual. A Apple não divulgou o valor da aquisição, mas os rumores indicam que rondará os 100 milhões de dólares.

Entre as grandes parcerias da NextVR, destaca-se a parceria com a liga americana de basquetebol, NBA, que permite aos utilizadores ver jogos a partir de diferentes pontos do campo, utilizando uns óculos de realidade virtual.

Esta aquisição pode ser um prenúncio de que a Apple se está a preparar para oferecer novas experiências cruzando realidade virtual e realidade aumentada.

Fitbit vai fabricar ventiladores

A Fitbit, adquirida pela Google no ano passado e conhecida por desenvolver wearables focados na atividade física e na saúde, prepara-se para fabricar ventiladores para hospitais de todo o mundo.

A tecnologia foi desenvolvida com o apoio de médicos e vai, agora, ser apresentada às autoridades reguladoras dos EUA para aprovação, de forma a tornar-se mais uma ajuda em tempos de pandemia.

GAFAnomics® [ga-fɑː-nom-iks], substantivo: Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.

Outros acrónimos de empresas que seguem estratégias GAFAnomics®:

NATU – Netflix, AirBnB, Tesla e UBER

BATX – Baidu, Alibaba, Tencent e Xiaomi (os GAFA chineses).

Durma descansado, os GAFA estão a trabalhar… possivelmente para transformar (disromper) a sua indústria.

