Amazon lança serviço de entrega de refeições na Índia

A Amazon continua a olhar para a Índia como um mercado estratégico e, nesse sentido, lançou agora um serviço de entrega de refeições a que chamou de Amazon Food.

O serviço permite encomendar comida de restaurantes e de cozinhas partilhadas em Bangalore.

O Amazon Food torna-se assim um novo concorrente dos players Swiggy, Zomato, que integrou a operação da Uber Eats na Índia, e da Dunzo, de quem a Google é investidora.



Facebook lança Facebook Shops

A Facebook lançou a Facebook Shops que permite a pequenos negócios criar gratuitamente uma loja online à qual os utilizadores podem aceder através das páginas de Facebook e de Instagram das empresas e marcas.

Neste novo serviço, a Facebook criou também uma parceria com a plataforma de compras online Shopify que permite associar a Facebook Shops aos mais de 1 milhão de vendedores do Shopify.

Com a cobrança de uma percentagem por cada venda, esta pode ser uma forma de compensar o abrandamento do negócio de publicidade da Facebook e apanhar a onda crescente das compras online.

Spotify compra direitos exclusivos do podcast de Joe Rogan

O Spotify comprou os direitos exclusivos do podcast Joe Rogan Experience, do comediante Joe Rogan e um dos podcasts mais populares do mundo, onde, por exemplo, Elon Musk já participou duas vezes.

O valor deste exclusivo não foi divulgado, mas os rumores apontam para um valor acima dos 100 milhões de dólares.

As ações do Spotify subiram 11% na sequência deste o anúncio.

Se dúvidas houvesse, fica claro que o Spotify se quer tornar numa plataforma incontornável no consumo de podcasts e, para isso, está a fechar contratos que potenciam a captação de grandes audiências.

Em Junho de 2019, o Spotify anunciou também a contratação do casal Obama para a produção de podcasts, com o objetivo de garantir conteúdos exclusivos com análise e opinião de duas figuras políticas relevantes.



Receitas da Alibaba superam expectativas

A Alibaba divulgou os resultados do primeiro trimestre de 2020, onde apresentou uma receita de 16 mil milhões de dólares, um crescimento de 22% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro caiu 88% para 447 milhões de dólares, provocado pelo aumento de custos de operação causados pela Covid-19.

Um valor a destacar é o do negócio Cloud que cresceu 58% para uma receita recorde de 1,7 mil milhões de dólares.

Também o volume total de transações na plataforma ultrapassou pela primeira vez 1 bilião de dólares num único trimestre.

Outro indicador relevante e um novo recorde no número de utilizadores registados na plataforma, que ultrapassou os mil milhões, dos quais 780 milhões são chineses.

Apesar dos bons resultados, as ações da empresa caíram 4%, na sequência da aprovação de uma lei que obriga todas as empresas estrangeiras cotadas em bolsa nos EUA a comprovar que não são detidas ou controlados por governos, e que surge como mais uma das medidas de retaliação dos EUA na guerra comercial com a China.

GAFAnomics® [ga-fɑː-nom-iks], substantivo: Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.

Outros acrónimos de empresas que seguem estratégias GAFAnomics®:

NATU – Netflix, AirBnB, Tesla e UBER

BATX – Baidu, Alibaba, Tencent e Xiaomi (os GAFA chineses).

Durma descansado, os GAFA estão a trabalhar… possivelmente para transformar (disromper) a sua indústria.

