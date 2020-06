Por Patrícia Silva, Gestora de Comunicação e Marketing na FABERNOVEL Lisboa

Destaques GAFAnomics®, as notícias mais relevantes das empresas que lideram a nova economia, partilhadas pela equipa da FABERNOVEL.

Amazon avalia compra de startup de mobilidade autónoma

A Amazon está a avaliar a compra da Zoox, uma startup de mobilidade autónoma da Califórnia, fundada em 2014.

Ao que tudo indica, a oferta da Amazon é inferior à mais recente valorização da Zoox, ou seja, abaixo de 3,2 mil milhões de dólares que a startup atingiu numa ronda de investimento, em 2018.

A concretizar-se, esta é uma aquisição estratégica para a automatização das operações da Amazon, que lhe pode permite reduzir custos com distribuição na ordem dos 20 mil milhões de dólares por ano.

Por outro lado, é também sinal do crescente interesse da Amazon na indústria da mobilidade, sendo possível que venha a tornar-se um concorrente da Uber, com serviços de motorista e de entregas de refeições.



Instagram vai remunerar influencers

Pela primeira vez, o Instagram vai adotar a estratégia do YouTube e vai passar a partilhar as receitas de publicidade com os influencers e produtores de conteúdos.

O primeiro canal onde esta novidade se vai aplicar é a IGTV, a área de vídeos de longa duração do Instagram à qual se pode aceder separadamente ou diretamente através da App do Instagram. 55% da receita de publicidade na IGTV vai ser partilhada com os produtores dos vídeos (a mesma percentagem que o YouTube.)

Esta partilha de receitas tem o claro objetivo de atrair mais produtores de conteúdos para a plataforma, potenciando um maior crescimento da publicidade.

Em 2019, o Instagram gerou uma receita de 20 mil milhões de dólares em publicidade, ou seja, 25% da receita total do Facebook.



SpaceX envia astronautas da NASA para o Espaço

A SpaceX de Elon Musk tornou-se a primeira empresa de exploração espacial privada a enviar astronautas da NASA para o Espaço.

É a primeira vez, em quase 10 anos, que é realizada uma missão tripulada para a Estação Espacial Internacional com origem nos Estados Unidos. Até agora, a NASA recorria a naves espaciais russas para o transporte dos astronautas.

O sucesso desta missão é um marco importante para viabilizar as viagens turísticas ao Espaço e, a longo prazo, para a concretização do plano de Elon Musk de colonizar o planeta Marte.

ByteDance gera lucro de 3 mil milhões de dólares

A chinesa ByteDance, que detém a App de vídeos de música TikTok, teve um lucro de 3 mil milhões de dólares em 2019, de acordo com dados divulgados pela Bloomberg. É quase um lucro de 2 dólares por cada um dos seus 1,5 mil milhões de utilizadores ativos por mês.

A receita da empresa mais do que duplicou para 17 mil milhões de dólares no ano passado, o que significa que superou a receita de 15 mil milhões de dólares do YouTube e que ficou perto da receita de 20 mil milhões de dólares do Instagram.

A ByteDance tem uma valorização de cerca de 110 mil milhões de dólares e estima-se que pode vir a atingir uma valorização de 180 mil milhões de dólares antes de concretizar a entrada em bolsa.

GAFAnomics® [ga-fɑː-nom-iks], substantivo: Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.

Outros acrónimos de empresas que seguem estratégias GAFAnomics®:

NATU – Netflix, AirBnB, Tesla e UBER

BATX – Baidu, Alibaba, Tencent e Xiaomi (os GAFA chineses).

Durma descansado, os GAFA estão a trabalhar… possivelmente para transformar (disromper) a sua indústria.

