Too Good to Go: plataforma para evitar o desperdício alimentar

Muita vezes, comida de qualidade acaba por ir para o caixote do lixo quando não é vendida em restaurantes, padarias ou supermercados. Foi para evitar que isto aconteça que nasceu a Too Good to Go, uma plataforma que permite encomendar, a preços mais reduzidos, alimentos que, de outra forma, seriam desperdiçados.

Com base no desperdício diário, o excedente é colocado em “caixas-surpresa”, a que startup deu o nome de Magic Boxes, porque para os clientes é sempre uma surpresa o que vem lá dentro.

As encomendas são feitas através da aplicação, onde é possível ver os estabelecimentos mais próximos e escolher em qual se pretende recolher a Magic Box.

O serviço está disponível em 15 países, incluindo Portugal, e agrega mais de 46 mil estabelecimentos na Europa.

A Too Good to Go foi criada em Copenhaga, na Dinamarca. Desde que foi fundada em 2016, já captou um investimento de mais de 13 milhões de dólares.

