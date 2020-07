Por Sandra Lucas Ribeiro, COO na FABERNOVEL Lisboa

Google vai conceder crédito a empresas na Índia

A Google prepara-se para conceder empréstimos a milhões de comerciantes na Índia, em parceria com instituições financeiras do país.

O serviço vai ser disponibilizado já este ano, através da aplicação Google Pay for Business, que foi lançada na Índia em 2019 e que conta com uma base de 3 milhões de comerciantes.

Esta é uma novidade da Google na sua estratégia de aproximação às pequenas e micro-empresas. Desde 2017, tem vindo a ajudar estes negócios de pequena dimensão. Primeiro ajudando-os a ter uma presença online, através da plataforma Google My Business, e agora com a possibilidade de pedir crédito.



Amazon compra Zoox

A Amazon vai avançar com a compra da startup que desenvolve tecnologia para carros autoguiados Zoox, por cerca de 1,2 mil milhões de dólares.

Este é o maior investimento da Amazon no setor da mobilidade autónoma e é também uma forte entrada no território da Tesla e da Waymo, uma subsidiária da holding Alphabet.

No horizonte da Amazon está certamente a vontade de ganhar vantagem competitiva na optimização e redução de custos de distribuição.

Elon Musk reagiu a esta notícia, através de um tweet. Em tom de piada, o CEO da Tesla acusa Jeff Bezos de ser um imitador. Recorde-se que Musk e Bezos também são concorrentes diretos na exploração espacial com as empresas SpaceX e BlueOrigin.





Instagram lança concorrente do Tik Tok na Europa

A funcionalidade Reels do Instagram, que permite fazer vídeos de curta duração acompanhados de música e áudio, passou a estar disponível em França e na Alemanha, depois de se ter estreado, no ano passado, no Brasil.

Os vídeos criados e partilhados vão ter um espaço próprio dentro da aplicação onde é possível explorar o que outros utilizadores publicaram.

A Reels é uma tentativa do Instagram de concorrer com o TikTok, a App chinesa que tem mais de 800 milhões de utilizadores ativos por mês, em todo o mundo.



Tencent compra plataforma de vídeo Iflix

A Tencent anunciou a compra da plataforma de vídeo Iflix, disponível no Sudeste Asiático. O valor da compra não foi divulgado.

A aquisição vai permitir à Tencent expandir a sua própria plataforma de streaming WeTV, que já opera na Tailândia, na Indonésia e nas Filipinas com conteúdos originais chineses dobrados e outros conteúdos produzidos por parceiros locais.

