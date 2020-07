Por Sandra Lucas Ribeiro, COO na FABERNOVEL Lisboa

Destaques GAFAnomics®, as notícias mais relevantes das empresas que lideram a nova economia, partilhadas pela equipa da FABERNOVEL.

Subscreva o nosso podcast em:

Apple Podcasts | Spotify | Google Podcasts | TuneIn

Uber lança serviço de entrega de compras

Já é possível encomendar compras de supermercado no Uber. O serviço acaba de ser lançado em 19 cidades na América Latina e no Canadá e prepara-se para entrar brevemente nos Estados Unidos.

Este novo serviço passa a fazer parte da aplicação UberEats. Os produtos podem ser encomendados em mercearias locais com entregas entre 1 e 2 horas.

Este é o primeiro movimento estratégico da Uber após ter comprado a Cornershop, uma empresa chilena que detém o serviço de compras em casa líder no Chile, México, Peru, Canadá, Brasil e Colômbia. É sem dúvida também um bom ensaio antes de se lançar em território americano.



eBay vende negócio de classificados

O negócio de classificados do eBay, um dos mais antigos da Internet, criado há 25 anos, foi comprado pela empresa norueguesa Adevinta por 9,2 mil milhões de dólares.

Com esta compra, que inclui sites como o Gumtree, o Autotrader e o Motors.co.uk, a Adevinta torna-se a maior empresa do mundo de classificados online. Recorde-se que a Adevinta nasceu dentro do grupo de Media Schibsted, que é um bom exemplo de transformação digital no setor dos Media.

Apesar de vender a participação maioritária, o eBay, ainda assim, vai manter-se como acionista.

Apesar do domínio do Google e do Facebook na publicidade online, os classificados representaram, em 2019, 3% de um mercado de 125 mil milhões de dólares de publicidade online só nos Estados Unidos.



Tesla com quatro trimestres consecutivos com lucro

A Tesla apresentou lucro pelo quarto trimestre consecutivo, no segundo trimestre de 2020. Em plena pandemia, teve um lucro de 104 milhões de dólares e uma receita de 6 mil milhões de dólares.

Com estes resultados, a Tesla poderá ser considerada para integrar o índice S&P 500.

Como já tinha sido divulgado, a empresa superou todas as expectativas de produção e de venda de automóveis, tendo vendido 90.650 carros, no segundo trimestre deste ano, apesar dos atrasos na produção.

Na apresentação de resultados, Elon Musk anunciou a construção de uma nova fábrica em Austin, no Texas, que vai ser utilizada para a produção da pickup Cybertruck, do camião Semi, do Model 3 e do Model Y.

As ações subiram mais 4% após a apresentação de resultados.



Lucro do Netflix fica abaixo das expectativas

O Netflix teve um lucro de 720 milhões de dólares, no segundo trimestre de 2020, valor que ficou abaixo das expectativas. A receita foi de 6,1 mil milhões de dólares, ou seja, um crescimento de 25% relativamente ao mesmo período em 2019.

Depois de conquistar um recorde de quase 16 milhões de novos subscritores nos primeiros 3 meses deste ano, conquistou mais 10 milhões no segundo trimestre, totalizando agora mais de 190 milhões de subscritores em todo o mundo.

Outro destaque desta apresentação de resultados foi o facto do Netflix reconhecer o TikTok como um concorrente, assumindo a disputa pela atenção dos utilizadores.

As ações da empresa desceram 9% depois da apresentação de resultados.

GAFAnomics® [ga-fɑː-nom-iks], substantivo: Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.

Outros acrónimos de empresas que seguem estratégias GAFAnomics®:

NATU – Netflix, AirBnB, Tesla e UBER

BATX – Baidu, Alibaba, Tencent e Xiaomi (os GAFA chineses).

Durma descansado, os GAFA estão a trabalhar… possivelmente para transformar (disromper) a sua indústria.

ESTUDOS GAFAnomics®:

The We Company: is real estate a disruptable industry?

Slack, the future workplace

WeChat: The shape of the connected China

TESLA: Uploading the Future

GAFAnomics: Nova Economia, Novas Regras

GAFAnomics: 4 super poderes, na Network Economy

UBER: O vírus dos transportes

Amazon: O império escondido

Facebook: A startup perfeita

LinkedIn: A rede séria

Quer tornar a sua empresa numa empresa GAFAnomics® ?

Contacte a FABERNOVEL: