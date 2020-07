Por Nuno Ribeiro, Portugal General Manager da FABERNOVEL

Destaques GAFAnomics®, as notícias mais relevantes das empresas que lideram a nova economia, partilhadas pela equipa da FABERNOVEL.

Receita e lucro da Alphabet caem no segundo trimestre

A Alphabet, a holding que detém a Google, apresentou receitas de 38,3 mil milhões de dólares, no segundo trimestre deste ano e foi a primeira vez que a Google apresentou uma descida de receitas, que caíram 2% em relação ao período homólogo.

O resultado líquido também caiu 30% para os 6,96 mil milhões de dólares.

A receita da publicidade caiu 8% neste trimestre para 29, 86 mil milhões de dólares. No entanto, a publicidade no Youtube, subiu 3% para os 3, 81 mil milhões de dólares, valor que ficou acima das expectativas.

A destacar também as receitas da Google Cloud que cresceu 43% para os 3 mil milhões de dólares.



Amazon apresenta lucro recorde

A receita da Amazon cresceu 40% para os 88,9 mil milhões de dólares, no segundo trimestre de 2020, e atingiu um lucro recorde de 5,2 mil milhões de dólares.

O negócio de e-commerce cresceu 47,8%, em relação ao mesmo trimestre do ano passado, para uma receita de 45,9 mil milhões de dólares.

Outro destaque vai para a receita do negócio cloud Amazon Web Services, que tem um peso muito importante nos lucros da Amazon, que atingiu receitas de 10,8 mil milhões de dólares, um crescimento de 29%.



Receita da Apple supera expectativas

A Apple apresentou uma receita de 59,7 mil milhões de dólares, um crescimento de 11% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro foi de 11,5 mil milhões de dólares.

Todas as categorias de produtos cresceram, com o iPad a destacar-se com um crescimento das receitas de 31%. O iPhone foi o que menos cresceu com apenas 2% em relação ao ano anterior.

Também a receita dos serviços, onde se inclui a App Store, a Apple Music, o Apple Pay e a iCloud, cresceu 14,85% para os 13,2 mil milhões de dólares.

Nesta apresentação de resultados, a Apple anunciou que vai fazer um stock-split de 4 para 1, que aumentará a liquidez das ações.

Tal como já tinha acontecido no primeiro trimestre, a Apple voltou a não deixar aos investidores estimativa sobre receitas para o terceiro trimestre de 2020.



Lucro do Facebook aumenta 98%

A receita do Facebook cresceu 11% para os 18,7 mil milhões de dólares, no segundo trimestre de 2020, apesar do boicote de várias empresas ao investimento publicitário no Facebook durante este trimestre.

O resultado líquido do trimestre foi de 5,17 mil milhões de dólares, um aumento de 98% face ao ano anterior.

O número de utilizadores ativos por mês do Facebook cresceu 12% para 2,7 mil milhões de utilizadores. No conjunto de todas as aplicação da “família” Facebook, a empresa tem agora uma base de mais de 3 mil milhões de utilizadores ativos por mês em todo o mundo.

Além da divulgação de resultados, a última semana de julho foi também marcante para os GAFA por terem, pela primeira vez, sido convocados em conjunto para depor no congresso norte americano.

