Por Patrícia Silva, Gestora de Comunicação e Marketing na FABERNOVEL Lisboa

Destaques GAFAnomics®, as notícias mais relevantes das empresas que lideram a nova economia, partilhadas pela equipa da FABERNOVEL.

A Google vai transformar o ensino?

Chamam-se Google Career Certificates e podem transformar o futuro do trabalho e do ensino. A Google lançou um conjunto de cursos certificados que ensinam competências em profissões com elevada procura, incluindo Data Analyst, Project Manager, UX designer e IT support specialist.

Totalmente desenvolvidos pela Google, estes cursos têm a duração de 6 meses e estão disponíveis através da plataforma de formação online Coursera.

A Google vai financiar 100 mil bolsas de estudos e apoiar a integração no mercado de trabalho, dando aos alunos a opção de partilhar diretamente informações profissionais com empresas nos EUA, como a Walmart, a Intel, o Bank of America e a própria Google.



Verily entra nos seguros de saúde

A Verily, uma empresa que desenvolve soluções na área da saúde e que pertence à Alphabet, a holding que detém a Google, prepara-se para criar uma oferta de seguros de saúde para empresas, através da nova subsidiária Coefficient Insurance, e vai contar com a parceria da resseguradora suíça Swiss Re.

Os seguros vão destinar-se a empresas que dependem de capitais próprios para suportar as despesas de saúde dos colaboradores.

A avaliação de risco vai ser feita com base nos dados e tecnologia da Verily, que vão permitir personalizar os seguros e está também planeada a criação de novos modelos de pagamento.



Amazon lança pulseira inteligente

A Amazon apresentou uma novidade nos wearables ligados à saúde: lançou a Halo, uma pulseira inteligente que terá o preço de 100 dólares e que monitoriza métricas de saúde e bem-estar.

A pulseira está conectada a uma aplicação onde é possível aceder à análise da composição corporal (com indicação da massa gorda e peso) e inclui também a monitorização do sono, da atividade física e a análise ao tom voz para identificar a energia e positividade na voz.

A Halo tem um serviço de subscrição associado, com um custo de 4 dólares por mês, mas é possível comprar a pulseira sem subscrever o serviço e ter acesso apenas a algumas funcionalidades, incluindo a monitorização do sono, do batimento cardíaco e do número de passos diários.



Apple compra Mobeewave

A Apple comprou a Mobeewave, uma startup canadiana que desenvolveu uma tecnologia que transforma smartphones em terminais de pagamento. O valor da compra não foi divulgado, mas os rumores apontam para 100 milhões de dólares.

Através do sistema da Mobeewave, que funciona com uma aplicação e através da tecnologia NFC, a Apple pode vir a transformar os iPhones em terminais de pagamento e permitir pagamentos contactless em mais sítios do que nunca.

Por isso, é também de esperar que esta tecnologia seja um impulsionador da utilização do sistema de pagamentos móveis Apple Pay.

GAFAnomics® [ga-fɑː-nom-iks], substantivo: Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.

Outros acrónimos de empresas que seguem estratégias GAFAnomics®:

NATU – Netflix, AirBnB, Tesla e UBER

BATX – Baidu, Alibaba, Tencent e Xiaomi (os GAFA chineses).

Durma descansado, os GAFA estão a trabalhar… possivelmente para transformar (disromper) a sua indústria.

