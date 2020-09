Acorns: inovação no investimento no mercado financeiro

A Acorns é uma startup americana que nasceu com o objetivo de democratizar o acesso aos mercados financeiros, através de um serviço de micro-investimentos.

A plataforma permite arredondar pagamentos de compras feitas no dia-a-dia e investir automaticamente esse dinheiro para gerar mais valias.

Foi incentivado pelo pai a comprar as primeiras ações quando tinha 11 anos e quando foi para a faculdade ficou surpreendido com o número de colegas interessados em investir, mas que não cumpriam os requisitos para fazê-lo. Foi precisamente para transformar o acesso aos mercados financeiros que Jeff Cruttenden decidiu fundar a Acorns, em 2012, juntamente com o pai Walter Cruttenden.

O segredo do sucesso da empresa é o serviço de micro-investimentos que permite arredondar pagamentos de compras feitas no dia-a-dia e investir automaticamente esse dinheiro para gerar mais valias. Os investimentos são feitos em seis fundos (ETFs) com base no nível de risco definido pelo utilizador.

Esta conta de investimentos pode ser criada, em 5 minutos, através da aplicação, onde é possível fazer toda a gestão do portfólio.

Estão também disponíveis outros dois tipos de conta: uma conta poupança reforma e outra conta de investimento para crianças que inclui aconselhamento financeiro familiar.

A Acorns criou também uma conta bancária, sem comissões, com um cartão de débito associado.

Estão disponíveis 3 planos para a subscrição dos serviços que variam entre 1 dólar e 5 dólares por mês.

Para já, o serviço só está disponível nos Estados Unidos, onde a empresa já tem mais de 7 milhões de clientes que no total já investiram mais de mil milhões de dólares através da plataforma.

Desde que foi lançada, a Acorns captou um investimento de 207 milhões de dólares, incluindo no grupo de investidores o PayPal, a Black Rock e a NBCUniversal.

