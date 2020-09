Por Nuno Ribeiro, General Manager na FABERNOVEL Portugal

Google lança plataforma de compras em vídeo

A Google lançou no mercado norte-americano a Shoploop, uma aplicação de vídeo que cruza entretenimento e venda de produtos de beleza.

Para já, a plataforma ainda não integra pagamentos, a compra é feita no site do retalhista.

Os vídeos são produzidos por editores de conteúdos, media e empresas de cosmética e, tal como no Instagram, os utilizadores da aplicação podem seguir os influencers e empresas e partilhar vídeos.

Este é mais um projeto que nasceu na Area 120, uma incubadora de projetos de inovação da Google.

Facebook vai desenvolver óculos inteligentes

O Facebook anunciou um novo projeto de investigação, batizado de Aria, que tem como objetivo o desenvolvimento de óculos de realidade aumentada.

Estes óculos adicionam uma “camada” virtual com informações relevantes sobre o que está ao nosso redor, como orientações de direção quando se circula numa cidade, por exemplo, ou a tradução automática para a nossa língua de informações em outdoors, placards informativos e outras informações úteis.

O Facebook já disponibilizou óculos de teste a alguns dos seus colaboradores para poder melhorar a privacidade, gravação de vídeo e também o design.

Durante o evento Facebook Connect, Mark Zuckerberg anunciou também o lançamento de outros óculos inteligentes, já em 2021, em parceria com a Ray-ban.

Beyond thrilled to finally share a sneak peek of our Facebook partnership with Ray-Ban! Our first smart glasses will launch next year, and that’s just the beginning… The future will be a classic and it's coming in 2021 😎 pic.twitter.com/l9992ZQGoy — Hugo Barra (@hbarra) September 16, 2020

Amazon lança marketplace de luxo

Trata-se de mais um investimento no retalho de luxo, a Amazon lançou a Luxury Stores, um marketplace de produtos de luxo que, para já, está exclusivamente acessível através da aplicação e apenas para alguns clientes do Amazon Prime.

As marcas de luxo vão poder gerir diretamente as suas lojas na Amazon, personalizá-las com a sua imagem e definir o catálogo de produtos.

A marca Oscar de la Renta é a primeira marca que já foi anunciada pela Amazon como parceira da Amazon Luxury Stores.

Este é um movimento estratégico semelhante ao da Alibaba, na China, que lançou o Luxury Pavilion, dentro do marketplace Tmall, que, atualmente, agrega mais de 180 marcas, incluindo Chanel, Valentino, e Burberry.



Tesla planeia fabricar carro de 25 mil dólares

A Tesla planeia fabricar um carro elétrico e autoguiado de 25 mil dólares, em 2023. O anúncio foi feito por Elon Musk durante o evento Tesla Battery Day, no qual a empresa apresentou as mais recentes melhorias ao nível das baterias.

O lançamento deste modelo será possível pela descida do custo das baterias e optimização do design.

Durante o evento, a Tesla anunciou também uma nova versão do Model S, o Model S Plaid, que terá uma autonomia de 830 km e atingirá uma velocidade máxima de 320 km/h. As reservas já podem ser feitas no site da Tesla, mas as entregas só serão feitas em 2021.

