Klarna: um banco digital com crédito instantâneo

A Klarna é um banco digital sueco, inovador sobretudo pelas soluções de pagamento buy now pay later.

As compras podem ser feitas nos sites das marcas ou na aplicação da Klarna, com a opção de um crédito instantâneo que pode ser amortizado em prestações mensais sem juros ou pago totalmente no prazo de 30 dias.

Subscreva o nosso podcast em:

Apple Podcasts | Spotify | Google Podcasts | TuneIn

Fundada em 2005, em Estocolmo, na Suécia, por Niklas Adalberth, Sebastian Siemiatkowski, Victor Jacobsson, a Klarna é um banco digital, inovador, sobretudo, pelas soluções de pagamento buy now pay later.

As compras podem ser feitas nos sites das marcas ou na aplicação da Klarna, com a opção de um crédito instantâneo que pode ser amortizado em prestações mensais sem juros ou pago totalmente no prazo de 30 dias.

A aplicação da Klarna funciona como uma mega loja que permite pesquisar produtos e fazer compras, abrangendo toda a experiência de compra: desde a inspiração e descoberta até à transação. Exemplo disso são as recomendações personalizadas, com base em compras anteriores e nos artigos guardados na wishlist, e a integração de novos descontos exclusivos, todas as semanas.

Através da aplicação, também é possível solicitar a devolução de produtos, monitorizar entregas e aceder ao histórico de compras.

A Klarna tem mais de 12 milhões de utilizadores ativos por mês em todo o mundo, nos 17 países em que opera, incluindo nos Estados Unidos, Reino Unido, Austrália e Alemanha. No verão de 2020, entrou em Espanha, mas ainda não há data anunciada para a entrada em Portugal.

Nos primeiros seis meses de 2020, as vendas globais atingiram os 25 mil milhões de dólares, um crescimento de 44% em relação ao mesmo período de 2019.

Desde 2005, a empresa captou um total de 2,1 mil milhões de dólares em financiamento, tendo atingido uma valorização de 10,6 mil milhões de dólares que a tornou na empresa unicórnio fintech com maior valorização na Europa.

A transformação na indústria financeira é importante para a sua empresa? Contacte a FABERNOVEL: