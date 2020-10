Connect Robotics transforma logística

A Connect Robotics é uma startup portuguesa com a visão de revolucionar a logística através de entregas por drones.

Foi pioneira na entrega de correspondência dos CTT através de drones autoguiados e, agora, está focada no transporte de medicamentos e amostras de sangue. A Connect Robotics é uma startup portuguesa com a visão de revolucionar a logística através de entregas por drones.

O serviço da Connect Robotics permite às empresas fazer pedidos de entrega, com a possibilidade de monitorizar em tempo real os percursos dos drones, ver o estado da entrega e definir ou cancelar novas entregas.

Depois de terem sido feitas demonstrações, em parceria com os CTT e com a Santa Casa da Misericórdia, para a entrega de correio e marmitas com refeições para a idosos em algumas aldeias, neste momento, o serviço está a ser utilizado por uma farmácia, em Viseu, para o transporte de medicamentos para associações e lares de idosos.

O objetivo agora é obter autorização do Infarmed para disponibilizar o serviço a outras farmácias em Portugal e iniciar também o transporte de análises clínicas num hospital em Lisboa.

Fundada em 2015, a Connect Robotics está incubada no Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto (UPTEC) e conta com o apoio do centro de incubação da Agência Espacial Europeia.

