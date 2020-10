Open Bionics, o futuro das protéses

A Open Bionics é uma startup britânica que desenvolve próteses robóticas, impressas em 3D, para substituir membros.

Fundada em 2014, por Joel Gibbard e Samantha Payne, a Open Bionics é uma startup britânica que desenvolve próteses robóticas, impressas em 3D, para substituir membros.

Por exemplo, o Hero Arm é um braço robótico, medicamente reconhecido, personalizável, que permite agarrar objetos com um peso até 8 quilos. Funciona através de sensores que detetam a atividade muscular, prolongando o estímulo à parte robótica que substitui o braço.

A prótese destina-se a adultos e também a crianças com mais de 8 anos de idade.

Através de uma parceria com a Disney, e com a premissa de conceder “super-poderes” às crianças, a Open Bionics criou capas para as próteses inspiradas em personagens e super-heróis do universo Star Wars (robô BB-8), Marvel (Iron Man) e Frozen (Princesa Elsa).

Todas as pessoas que utilizam as próteses passam a pertencer ao grupo Bionic Squad, para partilharem as suas histórias pessoais, posteriormente publicadas no site da Open Bionics.

O Hero Arm tem um custo de 5 mil libras e a comercialização é feita, exclusivamente, através de clínicas de alguns países europeus, como Reino Unido, França, Espanha e Portugal, bem como em clínicas dos Estados Unidos, da Austrália e da Nova Zelândia.

Até agora, a empresa já captou um investimento de 9 milhões de dólares.

