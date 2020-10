Por Nuno Ribeiro, General Manager na FABERNOVEL Lisboa

EUA avaliam possibilidade de “partir” os GAFA

Após uma investigação de 16 meses às práticas da Google, Apple, Facebook e Amazon (também conhecidos como GAFA), a Comissão de Justiça da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos considerou que estas empresas criaram monopólios em alguns mercados, com indícios de abuso de posição dominante, e recomendou uma maior regulação e a avaliação da possibilidade de “partir” estas empresas.

Num relatório de quase 500 páginas, foi destacada a necessidade de fazer uma profunda reforma legislativa, incluindo, por exemplo, tornar ilegal que os GAFA privilegiem os seus próprios produtos, como faz a Google nos resultados de pesquisa, ou que compitam diretamente com outras empresas que utilizam as suas plataformas, como acontece no marketplace da Amazon.

Outra das propostas é uma regulação mais clara que crie obstáculos à aquisição de outras empresas.

Esta é uma das maiores investigações, nos EUA, em torno das tecnológicas, que incluiu um longo depoimento dos CEOs dos GAFA perante o Congresso americano, no final do mês de julho de 2020. No entanto, os partidos democrata e republicano ainda não chegaram a um consenso sobre como controlar o poder dos GAFA.



Google reforça aposta nas soluções empresariais

A Google fez um rebranding do G Suite para Google Workplace, que passa ser a nova marca que agrega as várias ferramentas colaborativas de trabalho da Google para empresas, onde estão incluídos o Gmail, a Drive, o Docs e o Meet.

Além da mudança de nome, a Google apresentou algumas novidades, sobretudo centradas na integração de serviços, como, por exemplo, a possibilidade de aceder ao Meet, ao Chat e ao Rooms diretamente através do Gmail.

O Google Workspace disponibiliza 3 planos de subscrição, com preços a partir de 4,68 euros por utilizador, por mês, e conta já com uma base de mais de 6 milhões de empresas clientes.

Este é um sinal muito claro do foco da Google na oferta de soluções para empresas, numa altura em que o trabalho remoto veio para ficar.



Amazon lança tours e experiências virtuais

O turismo é a mais recente área de negócio da Amazon. A empresa lançou uma nova plataforma de tours e experiências virtuais, a que chamou de Amazon Explore.

Das 86 experiências em 16 países, que já estão disponíveis, estão incluídas aulas de culinária, visitas a pontos turísticos e sessões de personal styling, com a possibilidade de comprar artigos nas lojas locais, que são depois enviados pela Amazon.

Estas experiências são transmitidas em vídeo, em direto, por anfitriões locais, que vão receber em função das experiências criadas.

Neste fase de arranque, o Amazon Explore só está disponível nos Estados Unidos, por convite.



Uber integra opção de aluguer de carros

É mais um movimento estratégico para a concretizar a visão de super aplicação de mobilidade. Agora, a Uber permite também alugar carros através da aplicação.

A nova funcionalidade Uber Rent agrega todas as ofertas disponíveis, com base na proximidade geográfica do utilizador e funciona como um comparador de preços de diferentes agências de aluguer.

O Uber Rent já está disponível em França e na Austrália e vai ser lançado no Reino Unido.

GAFAnomics® [ga-fɑː-nom-iks], substantivo: Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.

Outros acrónimos de empresas que seguem estratégias GAFAnomics®:

NATU – Netflix, AirBnB, Tesla e UBER

BATX – Baidu, Alibaba, Tencent e Xiaomi (os GAFA chineses).

Durma descansado, os GAFA estão a trabalhar… possivelmente para transformar (disromper) a sua indústria.

