Amazon One, identificação e pagamentos com a palma da mão

O Amazon One permite a identificação biométrica para aceder a recintos e fazer pagamentos em loja ou no supermercado, através da leitura da palma da mão.

O objetivo da Amazon é vender esta solução tecnológica a outras empresas, incluindo retalhistas, estádios e edifícios de escritórios.

Mais rápido e conveniente. É esta a promessa do Amazon One, um novo serviço gratuito lançado pela Amazon que permite, por um lado, a identificação biométrica para aceder a recintos e, por outro, fazer pagamentos em loja ou no supermercado. Tudo isto através da leitura da palma da mão.

O Amazon One está acessível a todos, mesmo para quem não tenha uma conta na Amazon, e para aderir basta fazer o scan da palma da mão, inserir os dados do cartão de crédito e o número de telefone, quando o serviço é utilizado pela primeira vez.

A leitura da palma da mão é feita, em segundos, num dispositivo desenvolvido pela Amazon que recolhe e encripta os dados através de visão computacional.

Inicialmente, o serviço vai estar disponível, nos Estados Unidos, nas lojas automatizadas Amazon Go e é expectável que em breve esteja disponível nos supermercados da cadeia Whole Foods.

O objetivo da Amazon é vender esta solução tecnológica a outras empresas, incluindo retalhistas, estádios e edifícios de escritórios. Ou seja, a mesma estratégia de comercialização a terceiros que está a seguir com a Just Walk Out, a solução tecnológica para supermercados automatizados, que permite aos clientes validar a entrada na loja com o smartphone, colocar no cesto o que pretendem comprar e sair sem ter de esperar na fila para pagar.

