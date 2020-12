Subscreva o nosso podcast em:

Airbnb entra em bolsa

A tão aguardada entrada em bolsa do Airbnb concretizou-se, com a empresa a atingir uma capitalização bolsista superior a 100 mil milhões de dólares.

No dia de estreia, a 10 de dezembro, as ações fecharam nos 146 dólares, mais do dobro do preço de referência de entrada a 68 dólares. Com esta entrada em Bolsa o Airbnb captou 3,5 mil milhões de dólares.

Twitter compra Squad

O Twitter comprou a Squad, uma aplicação que permite comunicar e partilhar o ecrã com vários utilizadores em simultâneo, através de videoconferência. O valor da compra não foi divulgado.

Com esta aquisição o Twitter poderá integrar novas funcionalidades que permitirão aos seus utilizadores novas formas de interagir e de participar no debate público.

Como parte desta visão, o Twitter lançou também recentemente uma funcionalidade que permite aos utilizadores partilhar Stories, tal como acontece no Instagram, no Facebook e no LinkedIn.

Pulseira inteligente da Amazon já está disponível nos EUA

A nova pulseira inteligente Halo da Amazon, que monitoriza métricas de saúde e bem-estar, já está disponível para compra nos Estados Unidos, por cerca de 100 dólares.

Esta pulseira liga-se a uma aplicação onde é possível aceder à análise biométrica que inclui a monitorização do sono, atividade física e a análise ao tom voz que permite identificar o nível de energia e positividade.

A Halo tem um serviço de subscrição com um custo de 4 dólares por mês, mas é possível comprar a pulseira sem subscrever o serviço e ter acesso apenas a algumas funcionalidades, incluindo a monitorização do sono, o ritmo cardíaco e número de passos diários.

Facebook é processado por anticoncorrência

A FTC (Federal Trade Comission) e alguns Estados americanos apresentaram dois processos de anticoncorrência contra o Facebook, alegando que as aquisições do Instagram, em 2010, e do WhatsApp, em 2014 foram anticoncorrenciais e que levaram a violações de privacidade.

Ambos os casos exigem que o Instagram e o WhatsApp sejam separados do Facebook e que passe a ter um maior escrutínio em relação a futuras fusões e aquisições.

Entretanto, no final de novembro, dias antes do anúncio destes processos, foi anunciada mais uma aquisição do Facebook, desta vez da startup de CRM Kustomer, comprada com o objetivo de oferecer às pequenas e médias empresas mais funcionalidades para aumentarem as vendas.

Na Europa, a Comissão Europeia propôs novas regras para os serviços digitais ao nível da moderação de conteúdos nas plataformas digitais e melhores práticas para promover a concorrência. E também o Reino Unido confirmou que vai implementar novas medidas de regulamentação das plataformas digitais.

