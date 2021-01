Subscreva o nosso podcast em:

Receita da Apple ultrapassa os 100mM de dólares

A Apple apresentou uma receita de 111,4 mil milhões de dólares, no quarto trimestre de 2020, se compararmos com o PIB de Portugal é o equivalente a quase metade num único trimestre. Este valor de receitas da Apple, que representa um crescimento de 21% em relação ao mesmo período de 2019, faz deste o seu melhor trimestre de sempre.

O lucro no trimestre cresceu 29% para 28,8 mil milhões de dólares.

Todas as categorias de produto cresceram a dois dígitos, com o iPad a destacar-se com um crescimento das receitas de 41% (8.44 mil milhões de dólares). A receita dos serviços, onde se inclui a App Store, a Apple Music e a iCloud, cresceu 24% para 15,76 mil milhões de dólares, e a do iPhone foi a que cresceu menos, mas, ainda assim, aumentou 17% (65.60 mil milhões de dólares) em relação ao ano anterior.

Um dado relevante para este crescimento é a base de dispositivos. O CEO da Apple, Tim Cook, revelou que a Apple tem agora 1,65 mil milhões de dispositivos ativos.

Como já vem sendo hábito desde o início da pandemia, a Apple não deixou nenhuma previsão em relação ao próximo trimestre.

Lucro do Facebook aumenta 52%

No último trimestre de 2020, o Facebook apresentou uma receita de 28,1 mil milhões de dólares, o que representa um crescimento de 33%. A receita da publicidade cresceu 31% para os 27,2 mil milhões de dólares.

O resultado líquido do trimestre foi de 11,22 mil milhões de dólares, um aumento de 52% face ao ano anterior.

O número de utilizadores ativos por mês do Facebook cresceu 12%, para os 2,8 mil milhões de utilizadores.

Na apresentação de resultados, o Facebook alertou que as alterações à política de privacidade no sistema operativo iOS da Apple poderão prejudicar o seu negócio de publicidade.

Ainda a respeito da Apple, Mark Zuckerberg disse que considera a Apple um dos grandes concorrentes do Facebook, em áreas como a realidade misturada e o messaging, lembrando que o iMessage da Apple é a maior plataforma de mensagens dos EUA, porque vem pré-instalado nos iPhones. Esta afirmação indicia um dos possíveis ângulos de defesa do Facebook em processos judiciais nos Estados Unidos relativos a abusos de posição dominante e também um argumento de contra-ataque à Apple.

Lucro da Tesla fica abaixo das expectativas

A Tesla apresentou resultados do último trimestre de 2020, onde conseguiu uma margem operacional de 575 milhões de dólares, um valor que ficou abaixo das expectativas.



As receitas cresceram 46% para os 10,74 mil milhões de dólares. Com estes resultados, 2020 fica marcado como o primeiro ano da Tesla com lucro em todos os trimestres.

A empresa também apresentou um cash flow positivo de 1.9 mil milhões de dólares, no quarto trimestre de 2020.

A Tesla não deixou previsões de produção para 2021, mas disse esperar um crescimento médio anual de 50% nos próximos anos. Em 2020, a Tesla atingiu um recorde de venda de carros, tendo ficado muito perto da meta que definiu de 500 mil carros vendidos.

