Subscreva o nosso podcast em:

Apple Podcasts | Spotify | Google Podcasts | TuneIn

Amazon vai lançar moeda digital?

Os anúncios de recrutamento publicados pela Amazon deixam antever que se está a preparar para lançar uma moeda digital em mercados emergentes, começando pelo México.

A ideia é permitir que os clientes possam converter o seu dinheiro e utilizar esta moeda digital para fazer compras na Amazon ou subscrever o serviço de streaming Amazon Prime Video.

Um movimento estratégico interessante, uma vez que nestes mercados grande parte da população não tem conta bancária.

Projeto Loon chega ao fim

A Google pôs um ponto final ao projeto Loon, que tinha como objetivo o fornecimento de Internet a zonas remotas, através de balões. A justificação para terminar este projeto foi não ter encontrado um modelo de negócio sustentável.

Outro motivo que pode explicar este fim do Google Loon é o facto de a Alphabet (holding que detém a Google) ser um dos principais investidores da SpaceX, que também tem a missão de fornecer Internet por satélite a todo o planeta através projeto Starlink.

O Loon é mais um bom exemplo da cultura de testar, aprender, melhorar e pôr fim a um projeto quando não existe viabilidade ou quando há uma alteração de prioridade na alocação de investimento com fins equivalentes.

Pode consultar os vários projetos que a Google abandonou no site Killed by Google, um projeto criado pelo engenheiro de software Cody Ogden que, curiosamente, levou a Google a fazer uma oferta de emprego a Cody Ogden.

Apple Maps permite reportar acidentes, perigos e radares

O Apple Maps vai permitir aos condutores reportar acidentes, perigos e informações sobre radares de velocidade, através da Siri e do CarPlay. As novas funcionalidades estão a ser testadas na versão beta do iOS 14.5.

Com esta novidade, o Apple Maps está a entrar no território da Waze, a aplicação de mobilidade que foi adquirida pela Google em 2013.

Os mapas digitais são ferramentas muito importantes para o futuro dos carros autoguiados e é muito provável que este movimento da Apple esteja também ligado ao desenvolvimento do Apple Car.

Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.

Outros acrónimos de empresas que seguem estratégias GAFAnomics®:

NATU – Netflix, AirBnB, Tesla e UBER

BATX – Baidu, Alibaba, Tencent e Xiaomi (os GAFA chineses).

Durma descansado, os GAFA estão a trabalhar… possivelmente para transformar (disromper) a sua indústria.

Quer tornar a sua empresa numa empresa GAFAnomics® ? Contacte a FABERNOVEL.

O seu nome (obrigatório)



O seu email (obrigatório)



A sua mensagem