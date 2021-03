Sokowatch liga vendedores informais à economia digital

A plataforma de e-commerce B2B da Sokowatch permite a vendedores informais africanos encomendar produtos, evitando ruturas de stock e a inflação.

Com base no histórico de compras, a Sokowatch faz também uma avaliação de risco, permitindo a estes microempreendedores aceder a crédito e a outros serviços financeiros.

Subscreva o nosso podcast em:

Apple Podcasts | Spotify | Google Podcasts | TuneIn

Fundada no Quénia em 2013, a Sokowatch está a revolucionar o acesso dos vendedores informais africanos a bens essenciais, como produtos alimentares e medicamentos, e a serviços financeiros, através de uma plataforma de e-commerce.

Como forma de evitar as frequentes ruturas de stock e a inflação, a empresa permite aos vendedores encomendar produtos a qualquer momento, por mensagem de texto ou através de uma aplicação, e receber as encomendas no próprio dia.

As encomendas são entregues pela Sokowatch, depois de recolhidas em centros de distribuição, e incluem também produtos de empresas parceiras como a Unilever e a Procter & Gamble.

Orientada aos dados, a Sokowatch analisa as tendências de compra para oferecer promoções personalizadas e insights sobre o negócio a cada vendedor.

Com base no histórico de compras, a Sokowatch faz também uma avaliação de risco, permitindo o acesso ao crédito e a outros serviços financeiros que, normalmente, não estão acessíveis a estes microempreendedores.

Neste momento, a startup opera no Quénia, na Tanzânia, no Uganda e no Ruanda. Desde que foi fundada em 2013, captou um total de 18,6 milhões de dólares.

Se a transformação na indústria de retalho é importante para a sua empresa, contacte a FABERNOVEL:

O seu nome (obrigatório)

O seu email (obrigatório)

A sua mensagem