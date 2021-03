Nutrium: nova plataforma para nutricionistas

A startup portuguesa Nutrium desenvolveu uma solução para a criação de planos alimentares e acompanhamento de pacientes, destinada a nutricionistas independentes, clínicas, hospitais e ginásios.



Através de uma plataforma que centraliza todas as informações do paciente, os nutricionistas podem criar as próprias receitas e saber automaticamente os valores e informações nutricionais, antes de adicioná-las ao plano alimentar prescrito.

Simplificar o trabalho dos nutricionistas e ajudar os pacientes a atingir metas mais rápido foi o que motivou o lançamento da Nutrium. Criada por 4 jovens portugueses, na Universidade do Minho, esta startup desenvolveu uma solução para a criação de planos alimentares e acompanhamento de pacientes, destinada a nutricionistas independentes, clínicas, hospitais e ginásios.

Através de uma plataforma que centraliza todas as informações do paciente, os nutricionistas podem criar as próprias receitas e saber automaticamente os valores e informações nutricionais, (grupos de alimentos, proteínas, hidratos de carbono e distribuição de gordura), antes de adicioná-las ao plano alimentar prescrito.

A plataforma gera cálculos automatizados com base nos dados do paciente e gráficos de avaliação adaptados, por exemplo, à nutrição materna, pediátrica e desportiva.

Com esta solução, os pacientes têm acesso a uma App através da qual podem consultar o plano alimentar e partilhar com o nutricionista, em tempo real, a sua evolução: o que comeram, a perda de peso e a atividade física e , se for o caso, também dificuldades.

A startup oferece dois tipos de subscrições, um para planos alimentares com um preço base de 30 euros por mês, e outro para acompanhamento com um preço base de 50 euros por mês.

Neste momento, a Nutrium apoia 80 mil profissionais e 800 mil pacientes em mais de 40 países, incluindo Portugal, Espanha, França, Estados Unidos e Reino Unido. Em Portugal, a startup tem como parceiros a CUF e os ginásios FitnessHut.

Desde que foi fundada em 2015, a Nutrium já captou 5 milhões de euros, sendo um dos principais investidores o fundo de investimento português Indico Capital Partners.

