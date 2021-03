Subscreva o nosso podcast em:

Netflix cria “TikTok” para promover descoberta de conteúdos

A Netflix lançou a Fast Laughs, uma nova funcionalidade em mobile de clips de vídeo humorísticos do catálogo da Netflix, incluindo filmes, séries e especiais de stand-up.

Com esta aposta inspirada no Tiktok, a Netflix potencia a descoberta de novos conteúdos, permitindo adicioná-los à lista de conteúdos para ver ou começar a ver de imediato. É possível, ainda, partilhar estes clips com amigos nos media sociais.

Por enquanto, a nova funcionalidade só está disponível nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Austrália e é expectável que em breve chegue a mais países.

Square lança banco

A Square, uma empresa de pagamentos fundada e liderada por Jack Dorsey, que é também fundador e CEO do Twitter, lançou um banco nos Estados Unidos.

Operando como uma subsidiária da Square, o banco Square Financial Services vai expandir a sua oferta para as empresas.

Reconhecida sobretudo pelas soluções para pagamento no ponto de venda, a Square já tinha lançado também soluções de crédito.

A Square é mais um exemplo da tendência das startups fintech se transformarem em bancos.

Amazon cruza retalho e streaming de música

A Amazon está a cruzar o retalho e o streaming de música. Agora, a aplicação da Amazon Music está a integrar a possibilidade de venda de merchandise exclusivo criado por artistas, potenciando assim uma nova forma de envolvimento com os fãs.

Desde t-shirts a hoodies, a montra de artigos é exposta nas páginas dos artistas dentro do serviço de streaming, surgindo ao lado das músicas, álbuns, live streams e vídeos.

Apenas disponível, para já, nos Estados Unidos, esta integração é mais um movimento estratégico para se diferenciar dos concorrentes e tornar o Amazon Music mais relevante.

Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.

Outros acrónimos de empresas que seguem estratégias GAFAnomics®:

NATU – Netflix, AirBnB, Tesla e UBER

BATX – Baidu, Alibaba, Tencent e Xiaomi (os GAFA chineses).

Durma descansado, os GAFA estão a trabalhar… possivelmente para transformar (disromper) a sua indústria.

