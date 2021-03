Platforme: redução de desperdício de produção em moda

A Platforme é uma solução business to business para empresas de alta costura que permite integrar em sites versões 3D de peças, que são personalizáveis pelo cliente final.

Com esta solução, as marcas de luxo evitam o desperdício de produção e reduzem significativamente os custos de transportes, pois os artigos saem diretamente da fábrica para casa dos clientes.

Fundada em 2015 por Gonçalo Cruz, Ben Demiri e pelo também fundador da Farfetch, José Neves, a Platforme é uma solução business to business para empresas de alta costura.

A solução é simples: primeiro define-se os estilos e as opções customizáveis do produto, gerando uma versão 3D da peça que pode ser disponibilizada no site da marca. Os utilizadores interagem com esta funcionalidade, personalizando o seu artigo, e só depois da compra é que o pedido é enviado para a fábrica.

Precisamente para reforçar este modelo, a Platforme comprou a empresa portuguesa Springkode, um marketplace de moda apenas com produtos sustentáveis, que liga os fabricantes (onde as marcas de luxo internacionais produzem as suas coleções) diretamente aos consumidores.

Gucci, Dior, Kering, Ermenegildo Zegna e o grupo LVMH, que detém, entre outras marcas, a Louis Vuitton, são alguns dos clientes da Platforme.

Quanto ao modelo de negócio baseia-se exclusivamente numa comissão sobre os produtos que a Platforme ajudou a comercializar.

Desde que foi fundada em 2015, a Platforme já captou quase 18 milhões de euros.

