Subscreva o nosso podcast em:

Apple Podcasts | Spotify | Google Podcasts | TuneIn

Amazon acelera na internet por satélite contratando a equipa do Facebook

Trata-se de mais um investimento para concorrer com a SpaceX. A Amazon contratou a equipa do Facebook dedicada à criação de um novo serviço de fornecimento de Internet por satélite. Com esta contratação, passa a contar com uma equipa de mais de 500 colaboradores.

Para além dos colaboradores, este acordo inclui também a aquisição da propriedade intelectual desenvolvida até então por esta equipa, bem como todos os equipamentos e instalações.

A Amazon já recebeu autorização da FCC, o organismo americano regulador de telecomunicações, para o lançamento de mais de 3 mil satélites. Assim que conseguir colocar 578 satélites em órbita, o plano é lançar o seu próprio serviço de Internet de banda larga via satélite.

Através deste projeto, batizado de Kuiper, vão ser investidos mais de 10 mil milhões de dólares para o lançamento de satélites capazes de fornecer Internet de banda larga em todo o mundo.

Apple prepara-se para lançar serviço buy now pay later

A Apple está a desenvolver um novo serviço buy now pay later para pagamentos com Apple Pay.

Com esta novidade, é possível comprar qualquer produto e pagá-lo em quatro prestações, a cada 2 semanas e sem juros. Ou, em alternativa, optar pelo pagamento de prestações mensais com uma taxa de juro associada. Este serviço é possível graças a uma parceria com a Goldman Sachs.

Netflix vai integrar videojogos

A Netflix vai ter videojogos já a partir do próximo ano. Esta entrada na área de gaming, implicou também a contratação Mike Verdu, um ex-executivo do Facebook e da Electronic Arts que, agora, vai assumir o cargo de vice presidente de desenvolvimento de videojogos da Netflix.

Depois das séries viciantes, que levaram à adesão de milhões de subscritores pelo mundo fora, agora é a vez do gaming como nova oferta de entretenimento e também, claro, com o objetivo de conquistar novos subscritores.

Numa carta dirigida aos acionistas, em 2019, sobre a disputa da atenção dos utilizadores, o CEO da Netflix, Reed Hastings, admitiu que temia mais a concorrência do videojogo Fortnite do que da HBO. E foi assim que ele decidiu resolver o problema.

Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.

Outros acrónimos de empresas que seguem estratégias GAFAnomics®:

NATU – Netflix, AirBnB, Tesla e UBER

BATX – Baidu, Alibaba, Tencent e Xiaomi (os GAFA chineses).

Durma descansado, os GAFA estão a trabalhar… possivelmente para transformar (disromper) a sua indústria.

Quer tornar a sua empresa numa empresa GAFAnomics® ? Contacte a FABERNOVEL.

O seu nome (obrigatório)



O seu email (obrigatório)



A sua mensagem