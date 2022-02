Numa casa portuguesa ficam bem, cinco unicórnios sobre a mesa

Farfetch, Outsystems, Talkdesk, Feedzai e Remote, o que têm estas cinco empresas em comum? São unicórnios com ADN nacional. Entre 2015 e 2021, cinco startups portuguesas alcançaram uma avaliação superior a mil milhões de dólares. A primeira a entrar no clube mitológico foi a plataforma líder mundial no mercado on-line de moda de luxo, Farfetch. A partir daí o fenómeno continuou a crescer.

No seu livro “Unicórnio portugueses – A história das startups de mil milhões de dólares”, a jornalista Ana Pimentel aprofunda estes casos de sucesso, tendo como ponto de partida as várias conversas que foi tendo ao longo dos anos com os criadores dos unicórnios portugueses.

Lendo as histórias partilhadas pelos fundadores, fica mais claro quão desafiante, ambicioso e complexo pode ser todo o processo por detrás da criação de um unicórnio. Conclui-se que não existe uma fórmula mágica e infalível. Não é obrigatório estar-se em Sillicon Valley, mas se tivéssemos de arriscar dois ingredientes indispensáveis esses seriam a resiliência e a perseverança.

