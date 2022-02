Para quem, como eu, já viu inúmeras vezes o delicioso filme da Pixar: Toy Story, lembra-se certamente da frase do personagem Buzz Lightyear “Para o infinito e mais além… “ e este parece ser o mote de vida de muitos dos empreendedores visionários que transformam radicalmente a sociedade como Jobs, Musk e Bezos.

O que há de comum nestes (e noutros homens e mulheres)? Serão génios insanos?

Esta é a pergunta que está na capa do livro de Arménio Rego e Miguel Pina e Cunha, dois professores (respetivamente da Católica Porto Business School e Nova School of Business and Economics), que neste livro fazem um resumo das biografias de Steve Jobs (Apple, NeXT e Pixar), Elon Musk (Tesla, SpaceX, Neuralink, Hyperloop,…) e Jeff Bezos (Amazon e Blue Origin), que neste livro tentam encontrar os denominadores comuns das suas personalidades e que podem explicar os seus sucessos e a forma como reagem às dificuldades e mesmo aos fracassos (pessoais e empresariais).

Um livro recomendado, sobretudo, para quem não leu as biografias (as oficiais e as não oficiais), destes três génios insanos.

PS: O primeiro capítulo do livro, dedicado a Steve Jobs, tem o justo e apropriado o título da frase repetida de Buzz Lightyear no filme Toy Story.

