Uber permite reservas e compras de bilhetes para eventos

Reservar mesa num restaurante ou comprar bilhetes para concertos e espetáculos vai passar a ser possível através da aplicação da Uber.

A nova área “Explore” visível na App, para já apenas nos Estados Unidos e México, inclui categorias como arte e cultura; música e espetáculos; e vida noturna.

A Uber vai também fazer recomendações personalizadas de experiências, com base nos destinos para onde os clientes viajam.

Esta novidade faz parte da estratégia da Uber para estender o modelo on-demand a mais áreas, depois dos transportes e das encomendas de refeições.

Google lança software para “conquistar” Macs e PCs antigos

A Google lançou o sistema operativo Chrome OS Flex, que transforma computadores antigos com sistemas operativos da Apple e da Microsoft em Chromebooks da Google.

Suportado pela cloud, este sistema operativo é gratuito e basta fazer o download para atualizar e prolongar o tempo de vida de PCs e Macs. A instalação é feita através de uma pen USB.

Este é um movimento estratégico bastante relevante para estender a influência da Google nos computadores que lhe permitirá tornar os seus serviços mais relevantes para estes utilizadores.

Airbnb e Starlink solidários com o povo ucraniano

O Airbnb anunciou que vai disponibilizar alojamento temporário, na Europa, a 100 mil refugiados ucranianos.

As estadias vão ser financiadas pelo Airbnb e pelo fundo da ONG Airbnb.org, contando também com os anfitriões do Airbnb, que podem voluntariar-se para disponibilizar as suas casas através do site airbnb.org.

Outra das empresas que está a prestar apoio à população da Ucrânia é a Starlink de Elon Musk, que enviou terminais para oferecer o seu serviço de internet por satélite, garantindo a conectividade no país, após o apelo de um governante ucraniano.

