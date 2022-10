O Loona é um cão robô com câmara e sensores que permitem ver remotamente o interior da casa e comunicar por vídeo com quem está em casa.

O robô tem também um lado brincalhão, comportando-se como um verdadeiro animal doméstico.

Desenvolvido pela startup chinesa KEYi Tech, o Loona é um cão robô inteligente que se comporta como um verdadeiro um animal doméstico.

Além do lado brincalhão, o Loona garante também a vigilância da habitação permitindo ver remotamente o interior de casa através da câmera do robô e comunicar por vídeo com quem está em casa.

O robô reconhece através da voz e de reconhecimento facial quem o está a chamar e reage demonstrando o seu contentamento aos seus donos. O Loona também identifica quando um brinquedo lhe é atirado e é capaz de jogar videojogos de escolha múltipla num tablet.

Um dos pontos mais interessantes é que este robô pode ser também facilmente programado pelos utilizadores e ter novas funções (através de uma ferramenta baseada no Google Blockly).

Com o preço de 449 dólares, o Loona está a captar compradores através de uma campanha de crowdfunding no Kickstarter.