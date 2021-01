Acompanhe a atualidade da nova economia e inovação no Telegram.

O que vai encontrar no nosso canal de Telegram?

Diariamente um resumo das notícias mais relevantes sobre inovação, nova economia e empreendedorismo com uma “pitada” de análise e comentários pertinentes a estes temas, curiosidades, citações inspiradoras, sugestões de livros, filmes, documentários e quizzes para testar os seus conhecimentos sobre estes temas, num modelo de “micro-learning” positivo (as suas respostas são anónimas, tanto para os outros utilizadores como para nós, por isso, não tenha medo de errar… errar faz parte de aprendizagem).

Não há uma quantidade pré-definida de informação, mas a equipa da Fabernovel fará a edição do essencial da informação.

A informação que encontro no canal do SuperToast no Telegram é o que encontro no site?

No Telegram terá atualidade diária que não encontra no site, nem em nenhum dos outros canais, como quizzes, sondagens e se se justificar “breaking news” (aproveitando o imediatismo da plataforma Telegram).

Também partilharemos no Telegram algumas das citações, curiosidades, artigos e podcast que encontra no site e nas redes sociais.

Quantas mensagens vou receber por dia?

Não prometemos quantidade, mas sim qualidade. Mas, tentaremos não ultrapassar as 3 mensagens diárias (excepto se algo extraordinário justifique, mas será a excepção e não a regra).

Como seguir o SuperToast no Telegram?

Para começar tem de ter instalada a aplicação Telegram no seu smartphone, tablet ou computador.

Download para iPhone e iPad: https://apps.apple.com/app/telegram-messenger/id686449807

Download para Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.telegram.messenger

Download para PC e Mac: https://desktop.telegram.org

2. Depois de instalar o Telegram basta seguir o SuperToast carregando em “Seguir” (Join), neste link – https://t.me/s/supertoast

Neste link poderá ver também os conteúdos do Canal do SuperToast.

Se tiver dificuldade, poderá depois de instalar a app pesquisar e encontrará o nosso canal:

Posso convidar / sugerir a amigos?

Claro! 🙂

A forma mais simples é depois de aderir ao nosso canal, ao clicar no icon (canto superior direito), vai ver a opção “compartilhar link” ou “share link”, basta clicar e enviar para o seu amigo / contacto do Telegram, ou copiar o link – https://t.me/supertoast e enviar por mail, WhatsApp, Slack, Messenger, etc.

Se não gostar, posso cancelar?

Sim, poderá cancelar a qualquer momento, sem perguntas nem explicações… esperamos que não o faça 😉

Em que outras plataformas posso seguir o SuperToast?

Pode seguir-nos também no Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, na nossa newsletter, em Podcast (audio) e na Rádio Marginal 98.1FM na Grande Lisboa e em https://marginal.fm/ (de segunda a sexta às 8:45, 14:15 e 18:50).

Tenho sugestões. Como posso enviar?

O email continua a ser a forma mais simples e eficaz de nos contactar: supertoast.pt@fabernovel.com