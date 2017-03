Por: Patrícia Silva, Gestora de Comunicação e Marketing na FABERNOVEL INNOVATE Lisboa

“Destaques GAFAnomics®” é uma compilação dos artigos mais importantes partilhados internamente pela equipa da FABERNOVEL. Aqui, encontrará a sua “torrada de inovação” sobre as últimas novidades da Network Economy.

Anunciantes vs Google

Grandes anunciantes em todo o mundo onde se incluem JPMorgan Chase & Co, Ford, AT&T, Johnson & Johnson, GlaxoSmithKline, Verizon, Volkswagen, Toyota e Sainsbury Plc, decidiram boicotar o investimento publicitário no YouTube como protesto aos filtros de publicitários não estarem a inibir as suas campanhas junto de videos de conteúdos ofensivos.

A publicidade com base em pesquisas é o “pão com manteiga” da Google – representa cerca de 3 vezes mais daquilo que é gasto em vídeo no YouTube – e, por isso, este boicote não deverá ter um impacto significativo nas receitas. Só nos Estados Unidos, a publicidade associada às pesquisas representou cerca de 37 mil milhões de dólares este ano e cerca de 78% são feitas no Google, pelo que a gigante da Internet é, de longe, o player dominante.

Eric Schmidt, presidente da Alphabet (empresa-mãe da Google), disse que a Google não pode garantir que os anúncios não vão aparecer junto de conteúdos impróprios, mas que está a trabalhar numa solução para abordar a problemática.

Amazon prepara entrada no Médio Oriente?

Alguns rumores indicam que a Amazon se prepara para adquirir o Souq.com, o maior retalhista online do Médio Oriente, sediado no Dubai.

O Souq.com possui um vasto catálogo de produtos (mais de 1,5 milhões de produtos) e tem um legado em alguns dos maiores mercados do Médio Oriente. Para a Amazon, esta é uma forma inteligente de entrar nesta região, ganhar escala através de um negócio já existente (sem enfrentar uma concorrência local significativa) e ter acesso a um número crescente de consumidores no Médio Oriente.

Adicionando ao seu portefólio este “peso pesado” do e-commerce no Médio Oriente, com mais de 45 milhões de visitas por mês, a Amazon poderá ter um sucesso precoce, à medida que os consumidores migram para as plataformas online para fazer compras – estima-se que, em 2018, as vendas online na região MENA – Middle East North Africa – chegue aos 10 mil milhões de dólares.

Além disso, a conveniência e confiança no serviço, poderá ser um catalisador para o vasto leque de marcas parceiras da Amazon venderem os seus produtos no Souq.com, até porque esta é uma região propensa a compras de marcas estrangeiras.

UBER e Volvo vão servir o jantar

A Uber e a Volvo criaram uma parceria para oferecer uma experiência de degustação de pratos de diferentes países a bordo do SUV XC90 Excellence da Volvo. A ideia do “All-Star Restaurant”, que está disponível em Tóquio, no Japão, é fazer um tour pela cidade com paragens nos melhores restaurantes, selecionados pelo chef Yukio Kattori – a diferença é que não é preciso sair do automóvel, um estafeta do serviço UberEats desloca-se ao SUV para entregar a refeição.

Este é mais um exemplo de como a Volvo se tem aliado à Uber para oferecer novos serviços com valor de utilidade. As duas empresas formaram, no ano passado, uma joint venture (de 300 milhões de dólares) para o co-desenvolvimento de carros autoguiados que serão usados como táxis ou vendidos a consumidores.

Apple lança App de vídeos criativos

A Apple vai lançar a Clips, uma nova aplicação que permite aos utilizadores criar vídeos criativos que podem ser partilhados em media sociais como o Instagram, Facebook, etc.

Através da aplicação os utilizadores podem criar vídeos com múltiplos clips no iPhone ou iPad e adicionar filtros artísticos, balões de fala, sombras ou emojis.

Aproveitando o conhecimento que tem na área de software de vídeo e imagem, e sobretudo o grande enfoque em experiências personalizadas focadas no utilizador.

Será este um Minimum Viable Product para, mais tarde, avançar para uma projeto mais sólido, concorrente de plataformas como o Snapchat, Messenger e Instagram do Facebook?