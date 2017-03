Por Joachim Renaudin, analista de projetos na FABERNOVEL INNOVATE Paris

“Destaques GAFAnomics®” é uma compilação dos artigos mais importantes partilhados internamente pela equipa da FABERNOVEL. Aqui, encontrará a sua “torrada de inovação” sobre as últimas novidades da Network Economy.

Intel faz grande investimento em tecnologia para carros autónomos

A Intel tem tido um papel central no crescimento explosivo dos computadores e dos smartphones, graças aos chips que fabrica. E, agora, está a investir significativamente na próxima revolução computacional (os carros autónomos), através da aquisição da Mobileye, por 15,3 mil milhões de dólares. Esta é uma empresa israelita dedicada à visão computacional, uma tecnologia crítica no desenvolvimento de veículos autoguiados que já está a ser utilizada por grandes fabricantes, como a BMW e a Volvo.

Uber roubou tecnologia para carros autónomos da Google?

O que é que faz da Uber aquilo que a empresa é? Os condutores, os clientes, os colaboradores e a tecnologia. Acontece que cada uma destas peças está a cair, uma atrás da outra. Os condutores têm estado em greve e processaram a empresa no mundo inteiro devido a comissões e ao estatuto de trabalhador sem contrato. Dezenas de milhares de utilizadores estão a deixar de utilizar a plataforma na sequência da campanha #DeleteUber. Antigos colaboradores estão a acusar uma parte do staff de assédio sexual e outras dezenas de colaboradores apresentaram a demissão, incluindo o presidente, Jeff Jones. Agora foi a vez da sua tecnologia ser posta em causa pela Google. Um ex-colaborador da Waymo (empresa da Google dedicada ao desenvolvimento de carros autónomos) foi acusado de ter roubado centenas de tecnologias da Google, que foram, alegadamente, implementadas na Otto, a startup de camiões autoguiados comprada pela Uber no ano passado. Será que a Uber vai sobreviver a este terramoto quando tudo o resto também se está a desmoronar? Nada é menos certo.

Amazon quer estar no centro do mobile

A Amazon associou mais dois smartphones ao Prime Exclusive Phones, um programa que oferece descontos na aquisição de dispositivos móveis desbloqueados que incluem ofertas personalizadas e recomendações de produtos à venda na Amazon.

Desta forma, a gigante do e-commerce pretende colocar o seu marketplace no “centro” do mobile. Depois de uma estratégia de hardware falhada (em 2014, lançou um smartphone, o Fire Phone), está, agora, a enveredar pelo software, oferecendo grandes descontos em determinados smartphones, que vêm com os seus anúncios e serviços pré-instalados, que passam a ser uma espécie de híbrido Android-Fire.

GAFA: O novo oligopólio da informação

Nos últimos séculos, nasceram muitos monopólios da informação, como por exemplo a Wester Union na era do telégrafo; a AT&T na era do telefone ou rádio; e as redes monopolistas de TV. A história parece repetir-se com um forte domínio dos GAFA (Google, Apple, Facebook e Amazon) na distribuição da informação a nível mundial, sendo extremamente difícil diminuir este oligopólio.

No entanto, com a eleição de Donal Trump e a nomeação de um ex-advogado da Verizon para diretor da Direção Federal de Comunicações dos Estados Unidos, as redes de telecomunicações podem vir a vencer a sua guerra contra a neutralidade da Internet. A Internet tornar-se-á num “jardim com muralhas”, destruindo-se, de uma vez por todas, o sonho dos seus fundadores relativamente à existência de uma Internet aberta.