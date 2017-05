Por: Joachim Renaudin, analista de projetos na FABERNOVEL INNOVATE Paris

"Destaques GAFAnomics®"

Encontro com o investigador que assistiu à primeira demo da Google

“Poderíamos dizer que iria funcionar? Sim, já o sabíamos. Poderíamos antever tal sucesso? Não, porque o sucesso não provém só do motor de busca… muito rapidamente, [Larry Page e Sergey Brin] criaram o seu modelo de negócio assente na publicidade e é essa a sua grande fonte de receitas”.

A FABERNOVEL esteve à conversa com Serge Abiteboul, um investigador francês e computer scientist no INRIA e na ENS, que, nos anos ’90, dirigiu um grupo de investigação na Universidade de Stanford, no qual trabalhavam Larry Page e Sergey Brin. Albiteboul descreve o seu encontro com os fundadores da Google, a fase inicial do motor de busca e desmistifica a imagem popular que é passada de que estes dois génios descobriram um algoritmo revolucionário na sua garagem!

Rival chinesa da Uber captou mais de 5 mil milhões de dólares

A Didi, rival chinesa da Uber, captou mais de 5 mil milhões de dólares. Este foi o segundo maior financiamento da história do investimento em tecnológicas privadas, ficando só atrás… da própria Didi, que captou 7,3 mil milhões de dólares há 11 meses!

Será esta uma grande ameaça para a Uber? Nem por isso, dado que as duas empresas emergiram na China, país onde a Didi surgiu como a plataforma dominante. O ride- hailing é um mercado multi-local e o facto de estarem disponíveis milhares de veículos da Didi em Xangai não significa que o serviço ofereça mais valor aos utilizadores se estes estiverem em Paris ou em Nova Iorque.

Contudo, nos mercados internacionais e no desenvolvimento de tecnologia para carros autónomos, a Didi pode ser um sério concorrente da Uber, que está, atualmente, a sofrer uma severa pressão da Lyft nos Estados Unidos, depois de passar por uma sucessão de escândalos divulgados nos media.

Google e Microsoft exploram mercado da educação

A Microsoft anunciou o lançamento do Windows 10 S, a nova versão do seu sistema operativo com um conjunto de Apps que visam concorrer diretamente com o grande sucesso do chromebook, da Google, nas salas de aula. Conseguirá a Microsoft travar o crescimento da Google?

A Google lançou computadores com um custo bastante reduzido de forma a tornar-se no sistema operativo de referência nas salas de aula americanas e vender as suas Apps em modelo pacote. Enquanto isso, está também a expandir a oferta de ferramentas a associações, formadores independentes, organizações educativas, etc., bastando ter uma conta Google para abrir uma sala de aula na plataforma.

A Google está, claramente, a rentabilizar o seu sucesso nas salas de aula para abrir o serviço a novos verticais a um custo marginal zero. A Microsoft é, de longe, o player dominante na área do software e serviços para empresas, mas na sala de aula ainda está atrasada em relação à Google.

Amazon vai ‘espiar’ os closets

A Amazon introduziu o Echo Look, um dispositivo, com câmara e microfone integrados, que funciona como um assistente de moda com a ajuda da Alexa, a assistente virtual da Amazon. Para além de permitir captar selfies e vídeos, criar um lookbook pessoal e partilhar as fotografias, o Echo Look oferece recomendações de estilo através do “Style Check”, um novo serviço que utiliza algoritmos de machine learning para conhecer as preferências do utilizador e que oferece conselhos de estilistas profissionais.

Este lançamento é mais um exemplo de como a Amazon vê a moda como um negócio promissor, tendo-se tornar no retalhista de vestuário nº1 este ano. Mais importante do que isso, o Echo Look representa uma forma inteligente de recolher uma quantidade massiva de dados e um cavalo de Tróia no espaço mais íntimo de uma habitação: o quarto.