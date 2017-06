Capsule: reinvenção da experiência de compra de medicamentos

A Capsule reimaginou a farmácia: automatizou toda a experiência e tem como missão solucionar todos os “pontos de atrito” na compra de medicamentos.

Tipicamente, as startups “atingem” as empresas tradicionais através da melhoria da experiência do utilizador e de uma maior conveniência e transparência nos serviços que prestam. Foi o que fez a Capsule para reinventar o negócio das farmácias tradicionais: aplicou uma visão user-centric e automatizou toda a experiência.

A startup criou um serviço gratuito e on-demand de entrega de medicamentos, que está integrado com o sistema médico eletrónico dos profissionais de saúde (os pacientes podem solicitar ao médico que a prescrição seja feita através da farmácia Capsule).

Toda a experiência é digital e fluída: assim que é submetida a prescrição eletrónica os pacientes recebem uma mensagem de texto para definir a hora e local de entrega dos medicamentos. O mesmo pode ser solicitado através da App ou site da Capsule se, por exemplo, a prescrição tiver remetida pelo médico para uma farmácia tradicional (a Capsule consegue transferi-la para o seu sistema).

A aplicação permite também aceder a mais informações sobre a prescrição, nomeadamente o preço e indicações relativas à dosagem; e integra serviços de conversação, disponíveis 24 horas (SMS, chat ou email), para a colocação de dúvidas a farmacêuticos.

Desta forma, a Capsule tem acesso a um conjunto de dados bastante relevantes sobre a procura de medicamentos – que medicamentos estão a ser tomados, com que frequência, o que é que os médicos estão a prescrever, etc. Recorrendo a tecnologia de inteligência artificial, a startup consegue fazer uma melhor gestão do seu stock, antecipar necessidades e personalizar o serviço.

Embora toda a experiência esteja automatizada, está prevista a existência de uma farmácia física em cada uma das cidades em que a empresa opera, de forma a integrar pacientes que se sentem mais confortáveis em visitar um espaço físico.