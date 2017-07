N26: Da Banca aos Seguros

A N26 está a tornar-se numa one-stop-shop que vai ao encontro das necessidades dos utilizadores na área financeira.

Os seguros são mais um segmento na contínua expansão da oferta desta startup.

A N26 reinventou o setor da banca ao simplificar drasticamente a experiência do utilizador, permitindo, por exemplo, abrir uma conta bancária através do smartphone em 8 minutos (no máximo). A startup alemã está agora a estender a conveniência dos seus serviços ao segmento dos seguros e vai lançar o N26 Insurance. A expansão está a ser feita através de parcerias estratégicas, para já, com a Allianz e com a corretora de seguros digital Clark.

O serviço da Clark, que utiliza algoritmos para analisar os contratos de seguros dos seus clientes e indicar se há melhores opções no mercado, passará a estar integrado na App da N26. Assim, esta oferece uma experiência com maior conveniência e transparência, centralizando toda a informação relativa aos planos de seguros dos utilizadores.

Qual a visão da N26? A startup pretende tornar-se numa one-stop-shop que vai ao encontro das necessidades dos utilizadores na área financeira. Mas, em vez de despender recursos internos, a visão passa por criar parcerias estratégicas com especialistas em diferentes área de negócios: nomeadamente com a TransferWise, para a transferência de dinheiro em diferentes moedas, e com a Allianz e a Clark nos seguros.

A abordagem da N26 é claramente a de um agregador de produtos bancários. A sua proposta de valor assenta na conveniência e as suas receitas provêm do alargamento dos canais de distribuição e da crescente base de utilizadores.

Será que a N26 vai continuar a somar parcerias? É muito provável que sim. A questão é: quem irá vencer este desafio de propor a melhor experiência aos utilizadores, os novos players fintech ou as grandes organizações?