Pesquisa visual é o futuro do retalho online

O eBay está a apostar em tecnologia de pesquisa visual.

A câmara do smartphone é o novo teclado e está a tornar-se cada vez mais relevante nas pesquisas mobile, descoberta de produtos e compras online.

O eBay vai integrar na sua App novas funcionalidades de pesquisa visual, que recorrem a tecnologia de inteligência artificial. A gigante de e-commerce irá permitir aos utilizadores pesquisar por produtos ao tirar ou fazer o upload de uma fotografia; ou através da partilha de um URL de qualquer plataforma social.

Ao facilitar a pesquisa visual, o eBay aumenta a conveniência da sua plataforma e prepara-se para recolher dados úteis que lhe permitem melhorar o nível de personalização de recomendações.

À medida que câmara do smartphone está a assumir um papel central nas pesquisas mobile e na descoberta de novos produtos, a aposta na tecnologia de pesquisa visual é cada vez mais relevante. Para as marcas, esta é uma forma de tornar a pesquisa mais fluída, facilitar uma descoberta de produtos imediata e potenciar o nível de envolvimento/interação com os consumidores.

Empresas como a Apple, Facebook, Snapchat, Google ou Pinterest estão, por isso, a intensificar as suas apostas na pesquisa visual e a adotar a câmara como interface, posicionando-se para a próxima vaga de tecnologia, centrada na voz e na imagem, e para um futuro “pós-smartphone”, focado na realidade aumentada.

Porquê? Um dos motivos prende-se com o facto de os utilizadores apreciarem, cada vez mais, a partilha de fotografias e vídeos e as empresas quererem aumentar a interação. Por outro lado, e numa perspetiva de longo prazo, estas empresas acreditam que o vídeo em direto e a realidade aumentada são as próximas grandes plataformas.